Дзюба - после матча с "Динамо" СПб: "Пирожки"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) отказался общаться с журналистами в микст-зоне. При этом форвард вспомнил известную фразу Александра Рязанцева.
– Пирожки! – сказал Дзюба журналистам.
Напомним, что Рязанцев, выступая за "Рубин", произнес фразу "Извините. Пирожки!" 7 октября после матча 11-го тура чемпионата России сезона-2012/13 против "Амкара" (0:1).
Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"
wilde
Пирожки застряли...
23:47 21 сентября
Странник-777
Так игрочишко или пирожок? Как теперь величать этого клоуна?
23:24 21 сентября