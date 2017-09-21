Дзюба - после матча с "Динамо" СПб: "Пирожки"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) отказался общаться с журналистами в микст-зоне. При этом форвард вспомнил известную фразу Александра Рязанцева.

– Пирожки! – сказал Дзюба журналистам.

Напомним, что Рязанцев, выступая за "Рубин", произнес фразу "Извините. Пирожки!" 7 октября после матча 11-го тура чемпионата России сезона-2012/13 против "Амкара" (0:1).

Все голы матча "Динамо" СПб - "Зенит" // Кубок России-2017/18. Сетка турнира

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"