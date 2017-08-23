"Чертаново" под проливным дождем уступил питерскому "Динамо"

Матч 1/32 финала Кубка России между "Чертаново" и питерским "Динамо" завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Отметим, что на 60-й минуте встречи начался проливной дождь, который продолжался вплоть до финального свистка.

В параллельной игре "Тюмень" сумела переиграть "Сибирь" – 2:1.

Таким образом, "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Тюмень" пробились в 1/16 финала турнира. Напомним, что команды премьер-лиги вступают в борьбу на этой стадии.

Кубок России

1/32 финала

"Чертаново" (Москва) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:2)

Голы: Пасько, 21 (0:1). Рогов, 29 (0:2).

"Чертаново": Ломаев, Бартасевич, Солдатенков, Редькович, Паршиков, Витюгов, Глушенков, Горшков, Зиньковский, Ежов, Сарвели.

"Динамо": Книга, Житников, Пасько, Юрганов, Коваленко (Костин, 46), Рогов, Батютин (Почипов, 72), Сарамутин (Цвейба, 54), Козлов, Коротаев (Кулишев, 73), Барсов.

Предупреждение: Батютин, 56.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

23 августа. Москва. Стадион "Арена-Чертаново".

"Тюмень" - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:1 (1:0)

Голы: Гладышев, 11 - в свои ворота (1:0). Галыш, 61 (1:1). Лешонок, 78 (2:1).

"Тюмень": Граб, Макоев, Мурачев, Шакуро (Шляпкин, 55), Сметанин, Пустозеров, Богатырев, Глухов (Павленко, 54), Мошев (Рябокобыленко, 65), Лешонок (Ставпец, 88), Юсупов.

"Сибирь": Киселев, Макаренко, Мищенко, Цховребов, Гладышев, Ларенц (Рухаиа, 46), Кушнирук, Андреев (Парфинович, 46), Дудолев (Магаль, 60), Азаров, Галыш.

Предупреждения: Ларенц, 30. Богатырев, 60.

Судья: Соколов (Воронеж).

23 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".