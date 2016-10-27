13:00 | ФУТБОЛ — Кубок России

Букмекеры оценивают победу "Краснодара" над "Оренбургом" с коэффициентом 1,50

"Краснодар" – "Оренбург". Фото Виталий ТИМКИВ
"Краснодар" – "Оренбург". Фото Виталий ТИМКИВ
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27 октября состоится матч 1/8 финала Кубка России "Краснодар" – "Оренбург". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Краснодар" – "Оренбург"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,50 – Н 3,55 – П2 6,53

Трансляция матча "Краснодар" – "Оренбург" 27 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" – "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Краснодар" – "Оренбург" 27 октября на канале, "Матч! Футбол 3".

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