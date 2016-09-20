Андрей Тихонов: "Енисею" пока нечем козырять перед ЦСКА"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов подчеркнул, что рассчитывает на поддержку трибун в матче 1/16 финала Кубка России с ЦСКА. По словам специалиста, команде пока нечем козырять перед армейцами.

- "Енисей" подходит в не самом лучшем состоянии с точки зрения кадров, насколько это влияет на подготовку к ЦСКА?

- Не очень хорошо, когда у тебя много футболистов травмировано, тем более в преддверии серьезных матчей.

- Ждете ли основной состав ЦСКА в Красноярске?

- Примерно понятно, кто выйдет на поле у ЦСКА. Леонид Слуцкий, скорее всего, даст отдохнуть некоторым основным игрокам, но футболисты обоймы, выходящие на замену, не намного слабее. У таких команд, как ЦСКА, в приоритете все игры, просто идет ротация.

- В чем видите главный козырь "Енисея" в игре с чемпионом?

- В болельщиках, которых будет полный стадион, сейчас он может вместить шестнадцать тысяч. Нам козырять перед чемпионами пока нечем!

- Насколько поможет ничья (2:2) с ЦСКА на предсезонном сборе в подготовке к матчу?

- Думаю, для наших ребят это был полезный опыт, когда на базе ЦСКА мы сыграли с таким соперником вничью. Надеюсь, что моим игрокам это добавит уверенности. (Дмитрий УСКОВ)