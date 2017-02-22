Юрий Семин: "Отдельным игрокам нужно пересмотреть свое отношение к единоборствам"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал своих игроков за неудачное ведение единоборств в товарищеском матче против норвежского "Стремсгодсета" (0:1).

– Доволен итогами сбора, потому что нет травмированных в отличие от предыдущих сборах. Были хорошие качественные игры. Была такая как как сегодня, но зато есть о чем говорить... К примеру, отдельным игрокам нужно пересмотреть свое отношение к единоборствам. Норвежская команда навязала нам много борьбы, и мы очень тяжело с этим справлялись. А ведь в чемпионате России будет примерно так же. В этом плане матч был очень полезным.

– Фарфан покинул поле из-за повреждения...

– Думаю, с ним все будет нормально.

– По ходу матча вы попробовали две разных схемы: в три центральных защитника и в два. Уже знаете, как будете играть 1 марта против "Тосно"?

– Нет, не знаю. Еще есть время, проведем несколько тренировок. К тому же многое при выборе схемы зависит от состояния игроков. Может, кто-то будет травмирован.

– Но стартовый состав на "Стремсгодсет" похож на тот, что выйдет на кубковую встречу?

– Да, сильно похож. Но со схемой ничего еще не решено. Команда должна иметь разные варианты. Мы попробовали несколько схем, потом выберем лучшую.

– Ваш старый "Локомотив" когда-нибудь играл с тремя центральными защитниками?

– Играл в двухтысячных. Когда побеждал.

– Вы подсмотрели эту схему у кого-то Европе?

– Что значит подсмотрел? У меня что, своих мозгов нет? (Филипп ПАПЕНКОВ)