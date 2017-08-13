"Тосно" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне

В матче 6-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле уступил "Тосно" – 0:2. По голу забили Евгений Чернов и Антон Заболотный. Для железнодорожников поражение стало первым в нынешнем сезоне.
Команда Юрия Семина остается на третьем месте в турнирной таблице. "Тосно", одержав вторую победу в премьер-лиге в своей истории, поднялся на 12-ю строчку, покинув зону вылета.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Тосно" (Ленинградская область) – 0:2 (0:0)
Голы: Чернов, 51 (0:1). Заболотный, 90+5 (0:2).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Корян, 89), Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Галаджан, 81), И.Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал.Миранчук, Касаев (Михалик, 46).
"Тосно": Юрченко, Галиулин, Дугалич, Шахов, Чернов, Нуну Роша, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 74), Мелкадзе (Трошечкин, 84), Марков (Мирзов, 55), Заболотный.
Предупреждения: Шахов, 34. Рыбус, 37. Мелкадзе, 38. Дугалич, 86. Юрченко, 90+4.
Судьи: КУЛИКОВ (Саранск). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).
13 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЛокоТосно 0:1 52' Евгений Чернов pic.twitter.com/YJaMlW967d– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЛокоТосно 0:2 90+5' Антон Заболотный pic.twitter.com/ahY2YzmNPy– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
$n10nep$
Локомотив самая отстойная команда, которая претендует на ЕК. Может быть наравне с Рубином. Но Мите очень нравится))
20:10
rad19
буксует Локо , это было видно по последней игре..... Паровоз выпустил пар и слил воду....
20:09
Новоуепинни
Удивительно что ваще с этим старым пнем-петушком высоко забрались )) Не командочка, а паноптикум: Семин, Тарасов, Денисов (который маменькин). Ужос
20:07
Бу-га-га!
Я, Чмока вчерашний матч пересмотрю. Последние 10 минут. И,как ты - в лайве поставлю,на 82-ой.
20:06
Meddle
А я еще вчера предсказал, что Локомотив на ноль сыграет.
20:06
$n10nep$
Бней Иегуда ==================== Иди свою Возняку смотри, эстет по гермафродитам))
20:04
Бу-га-га!
Чмока,тебе уже пора в контору,на дерби ставить.
20:04
$n10nep$
Спартак тоже так начинал. А потом раз и чемпион. Но Локомотиву это не грозит. Одна из самых унылых команд РФПЛ. 7-9 место потолок.
20:03
Бней Иегуда
Ватный, Зенит-Ахмат начинается)) Святое дело для калдыря в уик-энд.)) Ахахах.)) вечерок скоротать.)) Как раз по-твоему интеллекту занятие, хафнофутбол смотреть))
20:01
PitersS
В футболе можно десять раз ударить в створ и не забить, а можно раз ударить мимо и рекошетом забить. Когда счет определяется, зачастую, одним голом, то он может быть и случайным, но решить исход. Возможность реализовывать моменты определяется классом и, видимо, он у Локомотива недостаточен. Потому в России и скучен футбол, что класса в нем не хватает и слабые команды могут надеяться на удачу, играя от жесткой обороны. В любом случае спасибо Тосно-он помог Зениту и тот у Тосно в долгу.
19:53
Andrei777777
Поздравляю Тосно с блестящей победой над одним из лидеров чемпионата !!! Желаю дальнейших успехов .
19:52
rastasick
В следующем туре пархатым шпалу вставят по самые гланды,а потом фердуну икры в Хабаровске навалят,а то давненько он пустой хлебушек кушает)))
19:52
serzheo
ЭЭЭ, Красавчики!!! Браво Тосно!!!
19:52
Бу-га-га!
Чмока,ну какие аккорды? В отличие от твоей, моя жинка не латексная.)))
19:51
Очень плохой мальчик
Ахаха,дворовая команда пустила дрезину под откос.
19:50
foreverCSKAforever
Как там братья Миранчуки?
19:47
rastasick
Пятаки пархатые никак не успокоятся))) да будете вы чемпионом...фнл...и вот почему.
19:47
Бу-га-га!
Газпром всем 15-ти командам вышки "чорным налом" платит. Чтобы они крячили потенциальных конкурентов Зенита.
19:47
Бней Иегуда
Четыре!)))
19:46
ненавистник_политпроектов
после этого матча становится ясно, что никто в этом году не сможет составить достойную конкуренцию богатенькому владельцу народного достояния синиту в борьбе за чемпионство самого гнусного чемпионата в европе... срамтак показал, что победа в прошлогоднем чемпе - случайность.. пони нуждаются в переформатировании своего конского клупа.. лохо - это вообще команда девочек-проводниц и не видать им никогда чемпионства... краснодыр - команда оргазма и не может она всегда кончать... больше и некому противопоставить российскому пролитпроекту, скупившему в этом году за счет народного бабла всех лучших игроков, одержать победу в чемпионате.. случайная ничья с Уралом и будущие осечки все равно не позволят кому -то опередить этот мешок с деньгами, который, как ни странно, никак не может показать себя в Европе...
19:46
redgy
Это и есть уровень локомотива. просто везло. нужен грамотный чел клубу
19:46
Бней Иегуда
Ватный, там МЮ играет!)) Или калдыри такое не смотрят, бгг?)) Али с жинкой три аккорда щас, ахахах?))
19:45
rams
Мама дарагая!!!! Ну и дела в этом туре..Респектище Тосно!!!
19:45
Thomas_Boy_
Бней Иегуда ___________ В разы меньше АЕКа?)))
19:45
Slim Taller
Локомотив рано или поздно скатится в таблице.Никакой игры у них нет.На своём поле ни в чём не превосходили новичка премьер-лиги.Имхо,в еврокубки не попадут.
19:44
shpasic
интересно, если мне Газпром заплатит, с каким счётом я в одиночку вынесу Спартак и Локомотив?
19:43
podnimitemneveki
паоло росси Без премиальных в Зените даже на лавку ни кто не садится к Вам идут только за зряоплатой те кто решил завязать с футболом
19:41
Бу-га-га!
Как папа и предрекал. Золото между собой разыграют Спартак и Локомотив.
19:39
реал курит,свиньи рулят
Бней Иегуда Спартак с бюджетом в разы меньше - чемпион!))....утипути. бюджеты посчитал? или Леня рассказал,скок даст на ногомячистов в этот раз? спать ложись,через 15 лет напишешь.
19:39
SS-1525-Sergey
Бней Иегуда ... 19:35 +++ Нищеброды, в Москве быть нищим - это хуже, чем лохом быть!)
19:38