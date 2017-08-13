"Тосно" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Тосно" - 0:1. Евгений ЧЕРНОВ (№28) принес гостям вторую победу в сезоне. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В матче 6-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле уступил "Тосно" – 0:2. По голу забили Евгений Чернов и Антон Заболотный. Для железнодорожников поражение стало первым в нынешнем сезоне.

Команда Юрия Семина остается на третьем месте в турнирной таблице. "Тосно", одержав вторую победу в премьер-лиге в своей истории, поднялся на 12-ю строчку, покинув зону вылета.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Тосно" (Ленинградская область) – 0:2 (0:0)

Голы: Чернов, 51 (0:1). Заболотный, 90+5 (0:2).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Корян, 89), Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Галаджан, 81), И.Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал.Миранчук, Касаев (Михалик, 46).

"Тосно": Юрченко, Галиулин, Дугалич, Шахов, Чернов, Нуну Роша, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 74), Мелкадзе (Трошечкин, 84), Марков (Мирзов, 55), Заболотный.

Предупреждения: Шахов, 34. Рыбус, 37. Мелкадзе, 38. Дугалич, 86. Юрченко, 90+4.

Судьи: КУЛИКОВ (Саранск). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

13 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"