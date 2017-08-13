19:25 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" нанес "Локомотиву" первое поражение в сезоне

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Тосно" - 0:1. Евгений ЧЕРНОВ (№28) принес гостям вторую победу в сезоне. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Тосно" - 0:1. Евгений ЧЕРНОВ (№28) принес гостям вторую победу в сезоне. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В матче 6-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле уступил "Тосно" – 0:2. По голу забили Евгений Чернов и Антон Заболотный. Для железнодорожников поражение стало первым в нынешнем сезоне.

Команда Юрия Семина остается на третьем месте в турнирной таблице. "Тосно", одержав вторую победу в премьер-лиге в своей истории, поднялся на 12-ю строчку, покинув зону вылета.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Тосно" (Ленинградская область) – 0:2 (0:0)

Голы: Чернов, 51 (0:1). Заболотный, 90+5 (0:2).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Корян, 89), Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Галаджан, 81), И.Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал.Миранчук, Касаев (Михалик, 46).

"Тосно": Юрченко, Галиулин, Дугалич, Шахов, Чернов, Нуну Роша, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 74), Мелкадзе (Трошечкин, 84), Марков (Мирзов, 55), Заболотный.

Предупреждения: Шахов, 34. Рыбус, 37. Мелкадзе, 38. Дугалич, 86. Юрченко, 90+4.

Судьи: КУЛИКОВ (Саранск). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

13 августа. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (47)
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$n10nep$

Локомотив самая отстойная команда, которая претендует на ЕК. Может быть наравне с Рубином. Но Мите очень нравится))

20:10

rad19

буксует Локо , это было видно по последней игре..... Паровоз выпустил пар и слил воду....

20:09

Новоуепинни

Удивительно что ваще с этим старым пнем-петушком высоко забрались )) Не командочка, а паноптикум: Семин, Тарасов, Денисов (который маменькин). Ужос

20:07

Бу-га-га!

Я, Чмока вчерашний матч пересмотрю. Последние 10 минут. И,как ты - в лайве поставлю,на 82-ой.

20:06

Meddle

А я еще вчера предсказал, что Локомотив на ноль сыграет.

20:06

$n10nep$

Бней Иегуда ==================== Иди свою Возняку смотри, эстет по гермафродитам))

20:04

Бу-га-га!

Чмока,тебе уже пора в контору,на дерби ставить.

20:04

$n10nep$

Спартак тоже так начинал. А потом раз и чемпион. Но Локомотиву это не грозит. Одна из самых унылых команд РФПЛ. 7-9 место потолок.

20:03

Бней Иегуда

Ватный, Зенит-Ахмат начинается)) Святое дело для калдыря в уик-энд.)) Ахахах.)) вечерок скоротать.)) Как раз по-твоему интеллекту занятие, хафнофутбол смотреть))

20:01

PitersS

В футболе можно десять раз ударить в створ и не забить, а можно раз ударить мимо и рекошетом забить. Когда счет определяется, зачастую, одним голом, то он может быть и случайным, но решить исход. Возможность реализовывать моменты определяется классом и, видимо, он у Локомотива недостаточен. Потому в России и скучен футбол, что класса в нем не хватает и слабые команды могут надеяться на удачу, играя от жесткой обороны. В любом случае спасибо Тосно-он помог Зениту и тот у Тосно в долгу.

19:53

Andrei777777

Поздравляю Тосно с блестящей победой над одним из лидеров чемпионата !!! Желаю дальнейших успехов .

19:52

rastasick

В следующем туре пархатым шпалу вставят по самые гланды,а потом фердуну икры в Хабаровске навалят,а то давненько он пустой хлебушек кушает)))

19:52

serzheo

ЭЭЭ, Красавчики!!! Браво Тосно!!!

19:52

Бу-га-га!

Чмока,ну какие аккорды? В отличие от твоей, моя жинка не латексная.)))

19:51

Очень плохой мальчик

Ахаха,дворовая команда пустила дрезину под откос.

19:50

foreverCSKAforever

Как там братья Миранчуки?

19:47

rastasick

Пятаки пархатые никак не успокоятся))) да будете вы чемпионом...фнл...и вот почему.

19:47

Бу-га-га!

Газпром всем 15-ти командам вышки "чорным налом" платит. Чтобы они крячили потенциальных конкурентов Зенита.

19:47

Бней Иегуда

Четыре!)))

19:46

ненавистник_политпроектов

после этого матча становится ясно, что никто в этом году не сможет составить достойную конкуренцию богатенькому владельцу народного достояния синиту в борьбе за чемпионство самого гнусного чемпионата в европе... срамтак показал, что победа в прошлогоднем чемпе - случайность.. пони нуждаются в переформатировании своего конского клупа.. лохо - это вообще команда девочек-проводниц и не видать им никогда чемпионства... краснодыр - команда оргазма и не может она всегда кончать... больше и некому противопоставить российскому пролитпроекту, скупившему в этом году за счет народного бабла всех лучших игроков, одержать победу в чемпионате.. случайная ничья с Уралом и будущие осечки все равно не позволят кому -то опередить этот мешок с деньгами, который, как ни странно, никак не может показать себя в Европе...

19:46

redgy

Это и есть уровень локомотива. просто везло. нужен грамотный чел клубу

19:46

Бней Иегуда

Ватный, там МЮ играет!)) Или калдыри такое не смотрят, бгг?)) Али с жинкой три аккорда щас, ахахах?))

19:45

rams

Мама дарагая!!!! Ну и дела в этом туре..Респектище Тосно!!!

19:45

Thomas_Boy_

Бней Иегуда ___________ В разы меньше АЕКа?)))

19:45

Slim Taller

Локомотив рано или поздно скатится в таблице.Никакой игры у них нет.На своём поле ни в чём не превосходили новичка премьер-лиги.Имхо,в еврокубки не попадут.

19:44

shpasic

интересно, если мне Газпром заплатит, с каким счётом я в одиночку вынесу Спартак и Локомотив?

19:43

podnimitemneveki

паоло росси Без премиальных в Зените даже на лавку ни кто не садится к Вам идут только за зряоплатой те кто решил завязать с футболом

19:41

Бу-га-га!

Как папа и предрекал. Золото между собой разыграют Спартак и Локомотив.

19:39

реал курит,свиньи рулят

Бней Иегуда Спартак с бюджетом в разы меньше - чемпион!))....утипути. бюджеты посчитал? или Леня рассказал,скок даст на ногомячистов в этот раз? спать ложись,через 15 лет напишешь.

19:39

SS-1525-Sergey

Бней Иегуда ... 19:35 +++ Нищеброды, в Москве быть нищим - это хуже, чем лохом быть!)

19:38