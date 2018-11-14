Сергей Горлукович: "Этот состав "Спартака" не должен опускаться ниже места Лиги чемпионов"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". По его словам, красно-белые с нынешним составом не должны опускаться ниже третьего места.

– Как относитесь к кандидатуре Станислава Саламовича?

– Ну, он уже был в "Спартаке". Давайте дадим ему сборную, "Спартак", пусть еще молодежную сборную тренирует…

– Недавно Юрий Гаврилов сказал, что в "Спартаке" нет подходящего материала, чтобы резко изменить ситуацию. А Валерий Газзаев утверждает, что с таким подбором кадров, как у красно-белых сейчас, надо бороться только за золото и играть в Лиге чемпионов. Ваше мнение?

– Я считаю, что этот состав "Спартака" не должен опускаться ниже места, которое дает выход в Лигу чемпионов. А что до золотых медалей, то тут сложнее – повезет-не повезет. Многое ведь зависит и от соперников.

– Еще Газзаев говорил, что тренерский штаб красно-белых должен состоять из людей, знакомых с историей и традициями клуба. Кого бы вы посоветовали?

– Я бы никого не посоветовал. Если бы мне платили деньги в "Спартаке", я бы посоветовал, потому что отрабатывал бы эти деньги. А так, я – постороннее лицо, наблюдатель, и могу только обсуждать. И то, по фактам, а не по слухам с трех вокзалов.

Полностью интервью Горлуковича - здесь