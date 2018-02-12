Оланаре останется в "Амкаре" до 15 февраля

11 февраля. Белек. Аарон ОЛАНАРЕ (в центре) во время матча "Амкар" - "Будучность". Фото fc-amkar.org

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре продолжит проходить просмотр в "Амкаре". В минувшую субботу, 10 февраля, нигерийский футболист отправился на просмотр в пермскую команду, которая хочет арендовать игрока до конца сезона. В первом же контрольном матче за "Амкар" Оланаре забил гол "Будучности" (3:0).

– Делать какие-то вывод по Оланаре преждевременно, – сказал главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев. – В "Амкаре" он останется до 15 февраля, а после примем решение. Пока решения нет. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании в составе ЦСКА он оформил хет-трик в матче против местной "Торревьехи" (7:0).

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