Оланаре останется в "Амкаре" до 15 февраля

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре продолжит проходить просмотр в "Амкаре". В минувшую субботу, 10 февраля, нигерийский футболист отправился на просмотр в пермскую команду, которая хочет арендовать игрока до конца сезона. В первом же контрольном матче за "Амкар" Оланаре забил гол "Будучности" (3:0).
– Делать какие-то вывод по Оланаре преждевременно, – сказал главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев. – В "Амкаре" он останется до 15 февраля, а после примем решение. Пока решения нет. (Андрей СИЗЯКИН)
Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании в составе ЦСКА он оформил хет-трик в матче против местной "Торревьехи" (7:0).
71
В стиле свиней.. обязательно надо хрюкнуть()
18:16
Доктор_Хряк
Эти в стиле конюшни - впарить игрока с недостатком. Как говорят у нас, у докторов, это defectus. Это надо внимательно лечить)
14:10
soukhanov
А кони-то не знают!)))
13:40