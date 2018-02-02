Манчини обсудил с Итальянской федерацией футбола возможность работы в сборной

Корреспондент итальянского радио CRC Марко Джордано сообщил "СЭ", что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в четверг вечером по телефону разговаривал с помощником чрезвычайного комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакуртой и обсудил с ним вероятное назначение на пост тренера национальной команды. Сам комиссар Роберто Фаббричини, по словам Джордано, подтвердил, что Манчини контактировал с федерацией.
Ранее итальянские газеты La Gazzetta dello Sport и Corrierre dello sport сообщили, что Манчини является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. (Гоша ЧЕРНОВ)
sdsv
Свин - экспресс всё пыжиться болезный..)
21:00
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
слухи газетные.... без них 1 газета бы только и была - "Правда". К.Б.Ын и НСерж не по делу моросят совсем - мозг остыл.
19:59
Гаттузо Крут!!!!!!#!
самое главное ,что он все обсудил с ган донишкой! Остальное пустое.
18:53
НСерж
Я не понимаю Ответственных лиц в РОССИИ - Все виноваты только не они. Куда не посмотришь везде безответственность,бездействие в отношениях и внутренних решений проблем. Кормят халявщиков с Востока и прощают им миллиардные долги,а на свой народ живущий в бедности (учителя,врачи,инженеры,пенсионеры, инвалиды) и дороги, как были, так и остались проблемой века прошлого и будущего процветания граждан, одни невыполненные обещания.
18:52
SpaMan
Стоять!! Куда собрался!?! Ещё Зениту надо завоевать место в ЛЕ!
18:47
Carlos_Valderrama
old grumbler Dymanomashina Честно говоря, невелика потеря. Поставьте Семака, он уже созрел.................... не понял Семак для работы со сборной России созрел или как???? ==== Нет, Семак уже созрел для работы со сборной Италии.
18:36
Излучение Гаврилова-Черенкова
old grumbler Излучение Гаврилова-Черенкова........................... от излучения только лучевая болезнь бывает и ничего хорошего....======================================================================================= Простите, но Вы в излучениях почти ничего не смыслите, наверно, были двоечником. Видимый солнечный свет - это тоже излучение.
18:34
Don
Специально для старой грабли и карельца ляйнена: "Манчини обсудил......", где здесь новость про итальянских тренеров, а вагабонди?))) Это новость про Манчини, который на данный момент является тренером ФК " покорители Асмаралов", причем здесь Каррера? Старая грабля тебе Спартак покоя не даёт)
18:32
old grumbler
Излучение Гаврилова-Черенкова........................... от излучения только лучевая болезнь бывает и ничего хорошего....
18:19
old grumbler
Как то Аргентинцы в Зените и Итальянские паспорта имеют так что и так кандидаты в сборную Италии ибо их предки итальянцы эмигрировавшие в Аргентину когда то....
18:18
Излучение Гаврилова-Черенкова
Они договорились, что Зенит будет базовым клубом сборной Италии, для этого всех аргентинцев продадут, а купят итальянцев.
18:04
вэняляйнэн
ДляDon: Новость об итальянских тренерах.
18:00
Don
Старая граблями, у тебя так смешно пукан рвёт от Спартака) Новость про Манчини, а старый всё про Спартак) Это уже болезнь, вагабонди)
17:50
old grumbler
Если тренер Зенита так плох, что его зовут тренировать сборную Италии то что за чудо тренер у Спартака которого не зовут тренировать сборную Италии?????????????????
17:44
old grumbler
Dymanomashina Честно говоря, невелика потеря. Поставьте Семака, он уже созрел.................... не понял Семак для работы со сборной России созрел или как????
17:42
serzheo
Это совмещение, говорили уже.
17:35
Dymanomashina
Честно говоря, невелика потеря. Поставьте Семака, он уже созрел
17:08
shpasic
будет совмещать, как Слуцкий, Газзаев, Романцев.
17:02
Millwall82
О Кришито вон 7 лет подряд пишут, каждое окно.
16:55
Millwall82
О Зените уже пишут больше чем о Ювентусе
16:51
Millwall82
Зае эти макорики в СМИ
16:50