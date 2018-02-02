16:46 | Футбол — РФПЛ

Манчини обсудил с Итальянской федерацией футбола возможность работы в сборной

Роберто МАНЧИНИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Корреспондент итальянского радио CRC Марко Джордано сообщил "СЭ", что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в четверг вечером по телефону разговаривал с помощником чрезвычайного комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакуртой и обсудил с ним вероятное назначение на пост тренера национальной команды. Сам комиссар Роберто Фаббричини, по словам Джордано, подтвердил, что Манчини контактировал с федерацией.

Ранее итальянские газеты La Gazzetta dello Sport и Corrierre dello sport сообщили, что Манчини является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (21)
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sdsv

Свин - экспресс всё пыжиться болезный..)

21:00

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

слухи газетные.... без них 1 газета бы только и была - "Правда". К.Б.Ын и НСерж не по делу моросят совсем - мозг остыл.

19:59

Гаттузо Крут!!!!!!#!

самое главное ,что он все обсудил с ган донишкой! Остальное пустое.

18:53

НСерж

Я не понимаю Ответственных лиц в РОССИИ - Все виноваты только не они. Куда не посмотришь везде безответственность,бездействие в отношениях и внутренних решений проблем. Кормят халявщиков с Востока и прощают им миллиардные долги,а на свой народ живущий в бедности (учителя,врачи,инженеры,пенсионеры, инвалиды) и дороги, как были, так и остались проблемой века прошлого и будущего процветания граждан, одни невыполненные обещания.

18:52

SpaMan

Стоять!! Куда собрался!?! Ещё Зениту надо завоевать место в ЛЕ!

18:47

Carlos_Valderrama

old grumbler Dymanomashina Честно говоря, невелика потеря. Поставьте Семака, он уже созрел.................... не понял Семак для работы со сборной России созрел или как???? ==== Нет, Семак уже созрел для работы со сборной Италии.

18:36

Излучение Гаврилова-Черенкова

old grumbler Излучение Гаврилова-Черенкова........................... от излучения только лучевая болезнь бывает и ничего хорошего....======================================================================================= Простите, но Вы в излучениях почти ничего не смыслите, наверно, были двоечником. Видимый солнечный свет - это тоже излучение.

18:34

Don

Специально для старой грабли и карельца ляйнена: "Манчини обсудил......", где здесь новость про итальянских тренеров, а вагабонди?))) Это новость про Манчини, который на данный момент является тренером ФК " покорители Асмаралов", причем здесь Каррера? Старая грабля тебе Спартак покоя не даёт)

18:32

old grumbler

Излучение Гаврилова-Черенкова........................... от излучения только лучевая болезнь бывает и ничего хорошего....

18:19

old grumbler

Как то Аргентинцы в Зените и Итальянские паспорта имеют так что и так кандидаты в сборную Италии ибо их предки итальянцы эмигрировавшие в Аргентину когда то....

18:18

Излучение Гаврилова-Черенкова

Они договорились, что Зенит будет базовым клубом сборной Италии, для этого всех аргентинцев продадут, а купят итальянцев.

18:04

вэняляйнэн

ДляDon: Новость об итальянских тренерах.

18:00

Don

Старая граблями, у тебя так смешно пукан рвёт от Спартака) Новость про Манчини, а старый всё про Спартак) Это уже болезнь, вагабонди)

17:50

old grumbler

Если тренер Зенита так плох, что его зовут тренировать сборную Италии то что за чудо тренер у Спартака которого не зовут тренировать сборную Италии?????????????????

17:44

old grumbler

Dymanomashina Честно говоря, невелика потеря. Поставьте Семака, он уже созрел.................... не понял Семак для работы со сборной России созрел или как????

17:42

serzheo

Это совмещение, говорили уже.

17:35

Dymanomashina

Честно говоря, невелика потеря. Поставьте Семака, он уже созрел

17:08

shpasic

будет совмещать, как Слуцкий, Газзаев, Романцев.

17:02

Millwall82

О Кришито вон 7 лет подряд пишут, каждое окно.

16:55

Millwall82

О Зените уже пишут больше чем о Ювентусе

16:51

Millwall82

Зае эти макорики в СМИ

16:50