Манчини обсудил с Итальянской федерацией футбола возможность работы в сборной

Корреспондент итальянского радио CRC Марко Джордано сообщил "СЭ", что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в четверг вечером по телефону разговаривал с помощником чрезвычайного комиссара Итальянской федерации футбола Алессандро Костакуртой и обсудил с ним вероятное назначение на пост тренера национальной команды. Сам комиссар Роберто Фаббричини, по словам Джордано, подтвердил, что Манчини контактировал с федерацией.

Ранее итальянские газеты La Gazzetta dello Sport и Corrierre dello sport сообщили, что Манчини является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. (Гоша ЧЕРНОВ)