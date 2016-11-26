13:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Старая травма не дает Дзагоеву полноценно вернуться в состав"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед домашним матчем 15-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что старая травма не позволила полузащитнику Алану Дзагоеву выйти на поле в стартовом составе.

- Дзагоев опять почувствовал болезненные ощущения в задней поверхности бедра, из-за которых страдал 2 месяца, - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". Надеялись, что он придет в норму, но старая травма пока не дает Алану возможности играть через 3 дня на 4-й. Обследование ничего нового не выявило.

 

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex-ls

так вылечите его Лёня! нахера ты его ставишь на матчи???

13:57

serenky25

Без Коки и не бежиться уже и не играется.

13:57

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