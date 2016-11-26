Леонид Слуцкий: "Старая травма не дает Дзагоеву полноценно вернуться в состав"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед домашним матчем 15-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что старая травма не позволила полузащитнику Алану Дзагоеву выйти на поле в стартовом составе.

- Дзагоев опять почувствовал болезненные ощущения в задней поверхности бедра, из-за которых страдал 2 месяца, - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". Надеялись, что он придет в норму, но старая травма пока не дает Алану возможности играть через 3 дня на 4-й. Обследование ничего нового не выявило.

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"