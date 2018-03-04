18:16 4 марта | Футбол — РФПЛ

Как в Черкизове чистили поле прямо во время дерби "Локомотив" – "Спартак"

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"Локомотив" принимает "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России. Во втором тайме, прямо по ходу игры, сотрудники арены чистили штрафную площадь, так как разметку занесло снегом.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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nefanat

вот это ржака, по ходу матча поле чистить. А по поводу осень-весна, было бы наоборот, ничего бы не поменялось, просто был бы не 21 тур, а первый или второй. Кому-то от этого легче бы стало?

18:44 4 марта

aliens01

майор99, а в Европе тоже самое))))) ну а по заметке... молодцы, работали оперативно.

18:28 4 марта

майор99

Цирк, блин! Спасибо авторам сезона "осень-весна"

18:22 4 марта

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