Как в Черкизове чистили поле прямо во время дерби "Локомотив" – "Спартак"

"Локомотив" принимает "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России. Во втором тайме, прямо по ходу игры, сотрудники арены чистили штрафную площадь, так как разметку занесло снегом.
Чтобы можно было разглядеть хотя бы штрафную 👍 pic.twitter.com/B2AXdVHn24– СЭ Футбол (@football_se) 4 марта 2018 г.
nefanat
вот это ржака, по ходу матча поле чистить. А по поводу осень-весна, было бы наоборот, ничего бы не поменялось, просто был бы не 21 тур, а первый или второй. Кому-то от этого легче бы стало?
18:44 4 марта
aliens01
майор99, а в Европе тоже самое))))) ну а по заметке... молодцы, работали оперативно.
18:28 4 марта
майор99
Цирк, блин! Спасибо авторам сезона "осень-весна"
18:22 4 марта