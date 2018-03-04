Как в Черкизове чистили поле прямо во время дерби "Локомотив" – "Спартак"

"Локомотив" принимает "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России. Во втором тайме, прямо по ходу игры, сотрудники арены чистили штрафную площадь, так как разметку занесло снегом.

Чтобы можно было разглядеть хотя бы штрафную 👍 pic.twitter.com/B2AXdVHn24 – СЭ Футбол (@football_se) 4 марта 2018 г.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"