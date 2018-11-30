21:43 | Футбол — РПЛ

"Это ты г***он". Селихов заступился за Глушакова

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Голкипер "Спартака"  Александр Селихов во время прямого эфира в Инстаграме заступился за капитана команды Дениса Глушакова. Один из подписчиков написал оскорбительную фразу в отношении 31-летнего хавбека. 

- Это ты г***он. За Глушака ра***бу (побью), - сказал Селихов.

Напомним, во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) на поле выбежал болельщик, попытавшийся напасть на Глушакова. В четверг фанатское объединение красно-белых "Фратрия" в социальных сетях запустило флешмоб, направленный против полузащитника.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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