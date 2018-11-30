"Это ты г***он". Селихов заступился за Глушакова

Голкипер "Спартака" Александр Селихов во время прямого эфира в Инстаграме заступился за капитана команды Дениса Глушакова. Один из подписчиков написал оскорбительную фразу в отношении 31-летнего хавбека.

- Это ты г***он. За Глушака ра***бу (побью), - сказал Селихов.

Напомним, во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) на поле выбежал болельщик, попытавшийся напасть на Глушакова. В четверг фанатское объединение красно-белых "Фратрия" в социальных сетях запустило флешмоб, направленный против полузащитника.

Все о чемпионате России - здесь