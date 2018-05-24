14:54 | Футбол — РФПЛ

Доход "Зенита" от стадиона "Санкт-Петербург" в сезоне-2017/18 составил миллиард рублей

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Советник президента "Зенита" по коммерческой деятельности и коммуникациям Илья Кочеврин рассказал "СЭ" о заработке на продаже билетов и мерчандайзинге в минувшем сезоне. По его словам, доход клуба составил миллиард рублей.

– Общий доход от стадиона "Санкт-Петербург" с учетом кейтеринга – примерно около одного миллиарда рублей, – рассказал Кочеврин. – Это неплохие показатели, которые мы удвоим в ближайшем сезоне. На уровне России это наивысший результат. У нас высокая проходимость, высокое удержание аудитории. В силу таких факторов, как статус единственного клуба в городе, стадион с действительно классным потенциалом развития, превосходным полем и условиями для зрителей, мы хотим увеличить наши показатели. Мы чемпионы во многом. Чемпион – не тот клуб, который выиграл чемпионат. Мы выиграли зрителя, привели его в тот момент, когда в это никто не верил. Мы добились превосходного результата – средняя посещаемость матчей составила 44 тысячи человек.

– Есть информация о том, что часть зрителей приходит на "Зенит" бесплатно. Это правда?

– Нет. Большинство приходят за деньги, иначе бы мы не собрали такой суммы. Меньшинство же составляет около одного процента. (Игорь НОВИКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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markovka1488

Стадион построили из госбюджета и отдали зениту в аренду за рубль в год это все что нужно знать.

15:35

Pol.R

Слава Богу ,что не доллариев.Они бедолаги питерские уж и не знаю,что и сшиздеть то!! То зинид самый поплярный!?!!! клуп в России то Неймара купят,ну теперь доход 100500 дохреньлярдоф!

15:30

shpasic

King's Bounty IX, я-то нет, а вот по какой цене чай на матчах Зенита - даже представить боюсь)

15:28

King's Bounty IX

малолетка из питера berestene Если учитывать, что стоил стадион 48 миллиардов, то такими темпами окупится он лет через 50---------------------------------------------спартачок например никогда свой не окупит) ________________________________ Да и не чемпион Спартак. Как и Локомотив. Зенит в лигу стадионных чемпионов !!

15:28

King's Bounty IX

shpasic 500 человек на каждый матч ходит бесплатно? ну, а миллиард для миллиона зрителей - это не так уж и много. если каждый купил чай, кофе или хотдог - это уже 300-500 рублей. и это даже без "платных" билетов. _________________ Ты чаем по три сотки барыжишь ?

15:27

малолетка из питера

berestene Если учитывать, что стоил стадион 48 миллиардов, то такими темпами окупится он лет через 50---------------------------------------------спартачок например никогда свой не окупит)

15:26

King's Bounty IX

Чемпион – не тот клуб, который выиграл чемпионат. ________________ Предлагаю победу в ЧМ 2018 присуждать по посещаемости.

15:26

berestene

Если учитывать, что стоил стадион 48 миллиардов, то такими темпами окупится он лет через 50

15:24

shpasic

500 человек на каждый матч ходит бесплатно? ну, а миллиард для миллиона зрителей - это не так уж и много. если каждый купил чай, кофе или хотдог - это уже 300-500 рублей. и это даже без "платных" билетов.

15:10

maxcds

чооооо?

15:08

shpasic

ххахаха) чемпион - не тот, кто выиграл чемпионат))

15:08

Subulcus

Сейчас начнётся истерика у москвичей и других почитателей Зенита =))

15:05

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