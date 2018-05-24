Доход "Зенита" от стадиона "Санкт-Петербург" в сезоне-2017/18 составил миллиард рублей

Советник президента "Зенита" по коммерческой деятельности и коммуникациям Илья Кочеврин рассказал "СЭ" о заработке на продаже билетов и мерчандайзинге в минувшем сезоне. По его словам, доход клуба составил миллиард рублей.

– Общий доход от стадиона "Санкт-Петербург" с учетом кейтеринга – примерно около одного миллиарда рублей, – рассказал Кочеврин. – Это неплохие показатели, которые мы удвоим в ближайшем сезоне. На уровне России это наивысший результат. У нас высокая проходимость, высокое удержание аудитории. В силу таких факторов, как статус единственного клуба в городе, стадион с действительно классным потенциалом развития, превосходным полем и условиями для зрителей, мы хотим увеличить наши показатели. Мы чемпионы во многом. Чемпион – не тот клуб, который выиграл чемпионат. Мы выиграли зрителя, привели его в тот момент, когда в это никто не верил. Мы добились превосходного результата – средняя посещаемость матчей составила 44 тысячи человек.

– Есть информация о том, что часть зрителей приходит на "Зенит" бесплатно. Это правда?

– Нет. Большинство приходят за деньги, иначе бы мы не собрали такой суммы. Меньшинство же составляет около одного процента. (Игорь НОВИКОВ)