Дмитрий Парфенов: "Тосно" заслужил везение своим старанием"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов поблагодарил футболистов своей команды за самоотдачу в матче 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:0). Он также добавил, что команда своим старанием заслужила немного везения во встрече.

– Показалось, что "Тосно" забил не за счет качественного футбола, а за счет ошибок "Локомотива"...

– Футбол – игра, которая состоит из ошибок. Кто допустил их меньше и использовал просчеты соперников, тот и побеждает, – сказал Парфенов. – У нас ведь были неплохие по качеству игры прежде, но в них мы не набирали очки. Да, сегодня немного повезло, но мы заслужили это своим старанием. Не буду говорить про "Локо", а свою команду поблагодарю за самоотдачу. Да, не все получалось, но давайте объективно говорить: мы приехали к лидеру чемпионата, который прежде не потерпел ни одного поражения. И, наверное, в открытый футбол играть с "Локо" нам пока рановато.

– Сразу после победы вы собрались на поле всей командой и о чем-то говорили. О чем именно?

– Это командные вещи. А какие именно – это останется внутри коллектива. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Тосно"