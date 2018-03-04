Авен - о дерби "Локомотив" - "Спартак": "Играть главный матч года в такую погоду ужасно"

Известный бизнесмен и болельщик "Спартака" Петр Авен после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) заявил, что в такую погоду ужасно играть в футбол.

- Как вам футбол в такую погоду?

- Плохо. Главная игра года, играет чемпион страны и в такую погоду – это ужасно. Плохо.

- Кто должен был проявить инициативу, клуб или РФПЛ?

- Не знаю. Это не моя компетенция. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)