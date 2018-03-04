Авен - о дерби "Локомотив" - "Спартак": "Играть главный матч года в такую погоду ужасно"

Известный бизнесмен и болельщик "Спартака" Петр Авен после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) заявил, что в такую погоду ужасно играть в футбол.
- Как вам футбол в такую погоду?
- Плохо. Главная игра года, играет чемпион страны и в такую погоду – это ужасно. Плохо.
- Кто должен был проявить инициативу, клуб или РФПЛ?
- Не знаю. Это не моя компетенция. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
S.U.B.A.
Привет тем кто додумался перевести футбол на систему ,,осень-весна''!
20:20 4 марта
stuart_parsley
В прошлом году кстати +5 было, если что.
19:52 4 марта
shpasic
погода была ужасна, принцесса была прекрасна.
19:51 4 марта
pahom-17
Don...... и без пантов?
19:28 4 марта
Don
Severny_Olen, классный у тебя ник) Но было бы лучше, если без северного)))
19:25 4 марта
Severny_Olen
Главный матч года)))))) насмешил))))
19:23 4 марта
pahom-17
мне больше всего понравилось как Шпалыч Тарасову объяснял, куда он должен бежать и что делать..как будто играть еще минут пятнадцать...а уже заканчивалось добавленное время..
19:10 4 марта
майор99
Странник-777=====гораздо прикольнее чистить снег совочками во время матча
19:09 4 марта
М1967
Йокарный бабай, когда составляли календарь, где были-то? Теперь что, каждый "зимний" тур переносить?
19:02 4 марта
Странник-777
Позорище для РФПЛ проводить матчи в таких условиях. Что мешала Локо в перерыве выгнать на поле 20 пацанов и прочистить поле от снега? А купить пару машинок для чистки снега им совсем не в струю? Почему в хоккее в перерыве можно привести поле в порядок, а футболе - это западло. Или Геркусу было выгодно, чтобы команды играли на этом снежном болоте? КДК, может вам наконец заняться вопросом подготовки полей надлежащим образом? А то стрижете бабло с команд, а отправить эти деньги на организацию игр - мозгов не хватает. А может - элементарной совести?
19:00 4 марта
Излучение Гаврилова-Черенкова
Не помню такого идиотского календаря. Можно ещё вспомнить, что и с Зенитом и с ЦСКА играли зимой, в декабре.
18:57 4 марта
Платошкин Андрей
Играет чемпион страны)))) А вот если бы Спартак выиграл все было бы великолепно. И снег был бы хорошим, и поле мягким, и вообще зае*сь. А тут Спартак не выиграл))))
18:55 4 марта
shpasic
да, обычно 4 марта в Москве пальмы цветут.
18:52 4 марта