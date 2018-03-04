18:48 4 марта | Футбол — РФПЛ

Авен - о дерби "Локомотив" - "Спартак": "Играть главный матч года в такую погоду ужасно"

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Известный бизнесмен и болельщик "Спартака" Петр Авен после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) заявил, что в такую погоду ужасно играть в футбол.

- Как вам футбол в такую погоду?

- Плохо. Главная игра года, играет чемпион страны и в такую погоду – это ужасно. Плохо.

- Кто должен был проявить инициативу, клуб или РФПЛ?

- Не знаю. Это не моя компетенция. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Воскресенье. Москва. Перед матчем &quot;Локомотив&quot; - &quot;Спартак&quot; в Черкизово.
Локомотив - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (13)
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S.U.B.A.

Привет тем кто додумался перевести футбол на систему ,,осень-весна''!

20:20 4 марта

stuart_parsley

В прошлом году кстати +5 было, если что.

19:52 4 марта

shpasic

погода была ужасна, принцесса была прекрасна.

19:51 4 марта

pahom-17

Don...... и без пантов?

19:28 4 марта

Don

Severny_Olen, классный у тебя ник) Но было бы лучше, если без северного)))

19:25 4 марта

Severny_Olen

Главный матч года)))))) насмешил))))

19:23 4 марта

pahom-17

мне больше всего понравилось как Шпалыч Тарасову объяснял, куда он должен бежать и что делать..как будто играть еще минут пятнадцать...а уже заканчивалось добавленное время..

19:10 4 марта

майор99

Странник-777=====гораздо прикольнее чистить снег совочками во время матча

19:09 4 марта

М1967

Йокарный бабай, когда составляли календарь, где были-то? Теперь что, каждый "зимний" тур переносить?

19:02 4 марта

Странник-777

Позорище для РФПЛ проводить матчи в таких условиях. Что мешала Локо в перерыве выгнать на поле 20 пацанов и прочистить поле от снега? А купить пару машинок для чистки снега им совсем не в струю? Почему в хоккее в перерыве можно привести поле в порядок, а футболе - это западло. Или Геркусу было выгодно, чтобы команды играли на этом снежном болоте? КДК, может вам наконец заняться вопросом подготовки полей надлежащим образом? А то стрижете бабло с команд, а отправить эти деньги на организацию игр - мозгов не хватает. А может - элементарной совести?

19:00 4 марта

Излучение Гаврилова-Черенкова

Не помню такого идиотского календаря. Можно ещё вспомнить, что и с Зенитом и с ЦСКА играли зимой, в декабре.

18:57 4 марта

Платошкин Андрей

Играет чемпион страны)))) А вот если бы Спартак выиграл все было бы великолепно. И снег был бы хорошим, и поле мягким, и вообще зае*сь. А тут Спартак не выиграл))))

18:55 4 марта

shpasic

да, обычно 4 марта в Москве пальмы цветут.

18:52 4 марта

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