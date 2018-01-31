Александр Селихов: "Если "Спартак" предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" рассказал, как проводит свободное время на сборах в Испании, и отметил, что хотел бы лучше узнать эту страну.

– Новичка Максимовича еще не успели оценить?

– Нет, я же отлеживался пару дней, не тренировался.

– На днях вы выложили фото с "Камп Ноу". Старый кадр?

– Да, листал снимки, пока болел. Наткнулся на этот, решил выложить. От делать нечего.

– По-прежнему мечтаете о чемпионате Испании?

– Мне очень нравятся и страна, и ее лига. Все зависит от того, предложит ли кто-то сюда приехать. Вот Габулову предложили поехать в "Брюгге", и он согласился. Не буду лукавить, мне правда очень интересно понять, как в Испании живут, какие здесь люди, менталитет. Какой здесь тренировочный процесс. Но если "Спартак" предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь (смеется).

– Осенью вы стали отцом. Теперь сборы переносятся сложнее, сильнее хочется домой?

– Не хочу говорить о личном. Так сложилось, что с матерью своего ребенка не состою ни в каких отношениях. Но по сыну скучаю и приезжаю к нему.

– Как проводите в Мар­белье свободное время? Раньше, знаю, много играли в виртуальный хоккей с Сергеем Песьяковым.

– Да, в этом плане стало поскучнее. Зарубы у нас с Серегой были серьезные. На шоколадки, а иногда на деньги. Теперь иногда с Михалычем можем зарубиться (Пилипчуком. – Прим. "СЭ").

– Книгу какую-нибудь на сбор взяли?

– Нет, только PlayStation и форму.

– Фильмы тоже не особо любите смотреть?

– Вот сегодня с Тигиевым что-нибудь посмотрим. Давно планировали.

– "Движение вверх" видели? Картина бьет все рекорды.

– Пока нет, хотя многие уже советовали.

– А побывать на матчах НБА и НХЛ живьем пока не получилось?

– Нет. Тем более сейчас с американскими визами все очень сложно. Но желание есть. (Филипп ПАПЕНКОВ, Павел ГУРЕВИЧ)

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