Александр Егоров – о критике судей защитником "Оренбурга": "Он, видимо, хотел выступить на "Минуте славы"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции по итогам 9-го тура чемпионата России резко высказался о критике защитником "Оренбурга" Сергеем Тереховым судей по итогам матча с ЦСКА (0:1). Игрок оренбуржской команды назвал работу арбитров во время этой игры цирком.

В первом тайме арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти за фол на Федоре Чалове – игрок "Оренбурга" в борьбе за мяч нанес удар по голове форварда армейцев. Во второй половине игры хозяева поля дважды призывали судью назначить пенальти в ворота соперника, но судьи не стали этого делать.

– Может быть, скажу резковато, но этот игрок, который давал комментарий, он перепутал передачу, – сказал Егоров. – Он, видимо, хотел выступить на "Минуте славы". Судья пожалел и не стал удалять игрока. Пусть лучше занимается своим делом, иначе мы его быстро правилам научим. Я не против критики, но, когда выходит человек и обвиняет судью в предвзятости, мне это не понятно. Если так говоришь – скажи, в чем конкретно двойные стандарты. (Андрей Михайлов)