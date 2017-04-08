От ФИФА и УЕФА РФС получает более 10 миллионов евро

Генеральный директор РФС Александр Алаев на конференции РФС доложил о финансовой деятельности федерации. В частности, представлен отчет о помощи со стороны ФИФА и УЕФА. В частности, со стороны ФИФА выделено 500 тысяч долларов на операционные расходы, 750 тысяч долларов на проект согласованных целей. Со стороны УЕФА выделено суммарно более 9 миллионов евро на различные цели, в том числе на развитие юношеского футбола, лицензирование клубов, участие в соревнованиях.

Суммарно помощь от ФИФА и УЕФА составляет более 10 миллионов евро. (Сергей ЕГОРОВ)