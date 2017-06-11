Леонид Слуцкий: "По сравнению с ЦСКА в деньгах потерял, как минимум, раза в четыре"

– Во сколько раз вы потеряли в деньгах по сравнению с ЦСКА?

– (После паузы.) Ну, как минимум, раза в четыре.

– Сильно.

– (Улыбается.) Ну, а что поделаешь? Это было для меня не самым главным.

Первая часть эксклюзивного интервью Слуцкого - по ссылке