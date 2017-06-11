19:45 | ФУТБОЛ — Англия

Леонид Слуцкий: "По сравнению с ЦСКА в деньгах потерял, как минимум, раза в четыре"

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Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола - "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Первую из трех частей публикуем сегодня.

– Во сколько раз вы потеряли в деньгах по сравнению с ЦСКА?

(После паузы.) Ну, как минимум, раза в четыре.

– Сильно.

(Улыбается.) Ну, а что поделаешь? Это было для меня не самым главным.

Первая часть эксклюзивного интервью Слуцкого - по ссылке

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic ну, ничего, Абрамович накинет из своего кармана) ============== он всем накидывает? а то у меня щас тож финансовый провал ...

20:05

shpasic

ну, ничего, Абрамович накинет из своего кармана)

19:56

Soulles

Мужчина !! Предпочел нормальную работу за меньшие деньги болоту рфпл

19:56