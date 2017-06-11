Леонид Слуцкий: "По сравнению с ЦСКА в деньгах потерял, как минимум, раза в четыре"

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола - "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Первую из трех частей публикуем сегодня.
– Во сколько раз вы потеряли в деньгах по сравнению с ЦСКА?
– (После паузы.) Ну, как минимум, раза в четыре.
– Сильно.
– (Улыбается.) Ну, а что поделаешь? Это было для меня не самым главным.
inspire
shpasic ну, ничего, Абрамович накинет из своего кармана) ============== он всем накидывает? а то у меня щас тож финансовый провал ...
20:05
shpasic
ну, ничего, Абрамович накинет из своего кармана)
19:56
Soulles
Мужчина !! Предпочел нормальную работу за меньшие деньги болоту рфпл
19:56