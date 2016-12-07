УЕФА обещает жесткую реакцию на беспорядки в Киеве

Бывший директор по проведению Евро-2012 Маркиян Лубкивский сообщил, что УЕФА собирается наказать "Динамо" и "Бешикташ" за беспорядки, которые фанаты обоих клубов устроили до и во время матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поединок завершился победой киевлян со счетом 6:0. Несмотря на это, команда покинула турнир, заняв последнее место в группе.
До игры болельщики команд устроили драку в центре Киева, в которой пострадали десять человек, получивших ножевые ранения. Кроме того, были разгромлены несколько магазинов и кафе. На самом стадионе взрывалась пиротехника, а с трибун летели кресла.
"Следствием ложной оценки рисков безопасности матча Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и турецким "Бешикташем" со стороны Федерации футбола Украины, клуба "Динамо" (Киев) и правоохранительных органов стали столкновения между болельщиками двух команд. Немного инсайда: будет жесткая реакция УЕФА. Будет наказание для клубов. Эти события существенно усилят мониторинг матчей с участием украинских команд всех уровней. В УЕФА обеспокоены насилием в городе, который должен принимать финал Лиги чемпионов 2018 года", - написал Лубкивский в Facebook.
)V(ax
Gonzo_7, с какой стати нацики из сопредельных стран комментят на российских ресурсах?
12:23
BATAMAN
Ничего не произошло. Фанаты Бешикташа сами себя побили.
12:19
shpasic
наверняка провокация, чтобы отобрать у Киева финал ЛЧ и провести его на Уэмбли.
12:13
Тони Старк
Опять агенты кремля напали на юношей из киевских библиотек)
12:11
foreverCSKAforever
Выразят протест Лаврову?
12:08
AESt_SM
Вот это по-европейски!!!
11:41
Gonzo_7
ELO16 Старая песня ... кому интересна эта бывшая славянская страна. _________________ с каких пор угромордовцы и мокшанцы определяют какая из стран является славянской?
11:30
igorvasilevich
На оборот нужно собрать всех бойцов футбольных на майдане и дать сутки, чтобы они друг друга дубасили. Даже не судить за убийства, тогда везде будет чисто и нормальные болелы смогут ходить на футбол.
11:20
nikel.
Отдать финал Краснодару!
11:10
ЗЮК
Телевизороголовые сходят с ума от радости.
11:02
БорщисалО
Долго ли Кононов там продержится?
10:57
БорщисалО
ELO16 Старая песня ... кому интересна эта бывшая страна.
10:56
ELO16
Старая песня ... кому интересна эта бывшая славянская страна.
10:53