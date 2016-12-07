10:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

УЕФА обещает жесткую реакцию на беспорядки в Киеве

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Бывший директор по проведению Евро-2012 Маркиян Лубкивский сообщил, что УЕФА собирается наказать "Динамо" и "Бешикташ" за беспорядки, которые фанаты обоих клубов устроили до и во время матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поединок завершился победой киевлян со счетом 6:0. Несмотря на это, команда покинула турнир, заняв последнее место в группе.

До игры болельщики команд устроили драку в центре Киева, в которой пострадали десять человек, получивших ножевые ранения. Кроме того, были разгромлены несколько магазинов и кафе. На самом стадионе взрывалась пиротехника, а с трибун летели кресла. 

"Следствием ложной оценки рисков безопасности матча Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и турецким "Бешикташем" со стороны Федерации футбола Украины, клуба "Динамо" (Киев) и правоохранительных органов стали столкновения между болельщиками двух команд. Немного инсайда: будет жесткая реакция УЕФА. Будет наказание для клубов. Эти события существенно усилят мониторинг матчей с участием украинских команд всех уровней. В УЕФА обеспокоены насилием в городе, который должен принимать финал Лиги чемпионов 2018 года", - написал Лубкивский в Facebook.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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)V(ax

Gonzo_7, с какой стати нацики из сопредельных стран комментят на российских ресурсах?

12:23

BATAMAN

Ничего не произошло. Фанаты Бешикташа сами себя побили.

12:19

shpasic

наверняка провокация, чтобы отобрать у Киева финал ЛЧ и провести его на Уэмбли.

12:13

Тони Старк

Опять агенты кремля напали на юношей из киевских библиотек)

12:11

foreverCSKAforever

Выразят протест Лаврову?

12:08

AESt_SM

Вот это по-европейски!!!

11:41

Gonzo_7

ELO16 Старая песня ... кому интересна эта бывшая славянская страна. _________________ с каких пор угромордовцы и мокшанцы определяют какая из стран является славянской?

11:30

igorvasilevich

На оборот нужно собрать всех бойцов футбольных на майдане и дать сутки, чтобы они друг друга дубасили. Даже не судить за убийства, тогда везде будет чисто и нормальные болелы смогут ходить на футбол.

11:20

nikel.

Отдать финал Краснодару!

11:10

ЗЮК

Телевизороголовые сходят с ума от радости.

11:02

БорщисалО

Долго ли Кононов там продержится?

10:57

БорщисалО

ELO16 Старая песня ... кому интересна эта бывшая страна.

10:56

ELO16

Старая песня ... кому интересна эта бывшая славянская страна.

10:53

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ