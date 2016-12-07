УЕФА обещает жесткую реакцию на беспорядки в Киеве

Бывший директор по проведению Евро-2012 Маркиян Лубкивский сообщил, что УЕФА собирается наказать "Динамо" и "Бешикташ" за беспорядки, которые фанаты обоих клубов устроили до и во время матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поединок завершился победой киевлян со счетом 6:0. Несмотря на это, команда покинула турнир, заняв последнее место в группе.

До игры болельщики команд устроили драку в центре Киева, в которой пострадали десять человек, получивших ножевые ранения. Кроме того, были разгромлены несколько магазинов и кафе. На самом стадионе взрывалась пиротехника, а с трибун летели кресла.

"Следствием ложной оценки рисков безопасности матча Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и турецким "Бешикташем" со стороны Федерации футбола Украины, клуба "Динамо" (Киев) и правоохранительных органов стали столкновения между болельщиками двух команд. Немного инсайда: будет жесткая реакция УЕФА. Будет наказание для клубов. Эти события существенно усилят мониторинг матчей с участием украинских команд всех уровней. В УЕФА обеспокоены насилием в городе, который должен принимать финал Лиги чемпионов 2018 года", - написал Лубкивский в Facebook.