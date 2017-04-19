"Спорт Ресифе" спустя 30 лет отсудил чемпионство

Суд Бразилии вынес окончательное решение по делу о чемпионе страны 1987 года, разбирательства по которому длились 30 лет. После долгой судебной тяжбы "Спорт Ресифе" выиграл дело у "Фламенго" и был официально признан чемпионом Бразилии 1987 года.

Причиной судебного разбирательства стал конфликт, из-за которого в 1987 году проводилось сразу два чемпионата. Один был организован клубами, в нем и победил "Фламенго", а второй - Конфедерацией футбола страны, в котором победил "Спорт Ресифе". Тогда было предложено провести матч по определению абсолютного чемпионата, но "Фламенго" отказался. В 2011 году "Спорт Ресифе" после споров был награжден трофеем, но второй клуб в 2016 году подал вторую жалобу, которую суд в итоге сегодня официально отклонил.