Помимо трех футболистов "Шапекоэнсе" после авиакатастрофы выжили массажист, стюардесса и журналист

Генерал Хосе Асеведо Осса, который участвует в поисковой операции после крушения самолета с бразильской командой "Шапекоэнсе" в Колумбии, отметил, что в результате трагедии выжили всего шесть человек. Он сделал такое заявление в эфире 360 Radio Colombia. По его словам, 75 человек погибли. Поисковая операция приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее стало известно, что в числе выживших вратари Данилу и Жаксон, защитник Алан Рушел. По данным источника, также в живых осталась одна из стюардесс, массажист команды и бразильский журналист Рафаэл Хензел, сопровождавший команду.

Напомним, самолет с 72 пассажирами и 9 членами экипажа на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта Медельина, куда летел на финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ".