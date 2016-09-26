Андрей Аршавин: "Вернуться в Россию? Думаю, мой поезд ушел"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин прилетел в Москву и стал гостем команды K11, созданной в рамках проекта компании Nike по поиску молодых талантливых игроков-любителей. Тысячи ребят в возрасте от 16 до 23 лет отправляли видео своего футбольного мастерства скаутам. Затем была отобрана сотня лучших на всероссийский отбор. Сейчас 22 финалиста готовятся в Новогорске к матчу на "Открытие Арене" против профессиональной команды из Европы. Тренирует K11 Валерий Непомнящий. Пообщавшись с ребятами, Аршавин ответил на вопросы журналистов.

– Как вам уровень чемпионата Казахстана?

– Меня даже игроки часто об этом спрашивают. Думаю, "Кайрат" был бы в России во второй восьмерке премьер-лиги.

– А желание вернуться в российскую премьер-лигу есть?

– Думаю, мой поезд ушел. Куда я хочу, меня уже не возьмут. Куда возьмут – я там уже был и больше не хочу.

– Нынешний сезон складывается для вас успешно. Но что дальше? Уже есть понимание, что будет в следующем году?

– Договорились с президентом клуба сесть после окончания сезона и все обсудить. Пока сказать нечего. (Филипп ПАПЕНКОВ)