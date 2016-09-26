Андрей Аршавин: "Вернуться в Россию? Думаю, мой поезд ушел"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин прилетел в Москву и стал гостем команды K11, созданной в рамках проекта компании Nike по поиску молодых талантливых игроков-любителей. Тысячи ребят в возрасте от 16 до 23 лет отправляли видео своего футбольного мастерства скаутам. Затем была отобрана сотня лучших на всероссийский отбор. Сейчас 22 финалиста готовятся в Новогорске к матчу на "Открытие Арене" против профессиональной команды из Европы. Тренирует K11 Валерий Непомнящий. Пообщавшись с ребятами, Аршавин ответил на вопросы журналистов.
– Как вам уровень чемпионата Казахстана?
– Меня даже игроки часто об этом спрашивают. Думаю, "Кайрат" был бы в России во второй восьмерке премьер-лиги.
– А желание вернуться в российскую премьер-лигу есть?
– Думаю, мой поезд ушел. Куда я хочу, меня уже не возьмут. Куда возьмут – я там уже был и больше не хочу.
– Нынешний сезон складывается для вас успешно. Но что дальше? Уже есть понимание, что будет в следующем году?
– Договорились с президентом клуба сесть после окончания сезона и все обсудить. Пока сказать нечего. (Филипп ПАПЕНКОВ)
oze11
Трезво, как гриЦЦа рассуждает. Молодцом. Сам себе хозяин, в отличие от многих читателей. Не пойму, че кто-то накинулся
14:14 26 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
afarin, я даже забыл об этом эпизоде его блистательной карьеры... тогда понятно куда бы он хотел, но не возьмут.
13:49 26 сентября
afarin
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) так то в кубани он на лавке посидел чуток
13:39 26 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
интересное замечание. "Куда возьмут – я там уже был и больше не хочу.". а где он еще был, кроме Зенита в РФПЛ? значит туда не хочет? ок. а куда тогда "Куда я хочу, меня уже не возьмут."??? я даже в догадках потерялся. есть еще одна тайная любовь у него? неужто с детства за Торпедо?)
13:35 26 сентября
счастливчик
shur- став лучшим ассистентом ЕВРО 2012. Такая у нас страна ***** . Поэтому и игроков уровня АСА нет и не будет.
13:26 26 сентября
счастливчик
PELMEN GUBASTIY- он на месте . А вот кто -то действительно выпал.
13:25 26 сентября
Levbereg
Сейчас Российская премьер лига по уровню хуже чем в 2004-2008 годах. Так что, Кайрат мог бы быть и в первой восьмерке.
12:32 26 сентября
PELMEN GUBASTIY
Нееееееееее, ОН не "ушёл"... Это ТЫ выпал из него, причём через отверстие в WC помещении!!!
12:26 26 сентября
shur
Ушел после Евро-2012
12:19 26 сентября