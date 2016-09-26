11:58 26 сентября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Андрей Аршавин: "Вернуться в Россию? Думаю, мой поезд ушел"

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Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин прилетел в Москву и стал гостем команды K11, созданной в рамках проекта компании Nike по поиску молодых талантливых игроков-любителей. Тысячи ребят в возрасте от 16 до 23 лет отправляли видео своего футбольного мастерства скаутам. Затем была отобрана сотня лучших на всероссийский отбор. Сейчас 22 финалиста готовятся в Новогорске к матчу на "Открытие Арене" против профессиональной команды из Европы. Тренирует K11 Валерий Непомнящий. Пообщавшись с ребятами, Аршавин ответил на вопросы журналистов.

– Как вам уровень чемпионата Казахстана?

– Меня даже игроки часто об этом спрашивают. Думаю, "Кайрат" был бы в России во второй восьмерке премьер-лиги.

– А желание вернуться в российскую премьер-лигу есть?

– Думаю, мой поезд ушел. Куда я хочу, меня уже не возьмут. Куда возьмут – я там уже был и больше не хочу.

– Нынешний сезон складывается для вас успешно. Но что дальше? Уже есть понимание, что будет в следующем году?

– Договорились с президентом клуба сесть после окончания сезона и все обсудить. Пока сказать нечего. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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oze11

Трезво, как гриЦЦа рассуждает. Молодцом. Сам себе хозяин, в отличие от многих читателей. Не пойму, че кто-то накинулся

14:14 26 сентября

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

afarin, я даже забыл об этом эпизоде его блистательной карьеры... тогда понятно куда бы он хотел, но не возьмут.

13:49 26 сентября

afarin

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) так то в кубани он на лавке посидел чуток

13:39 26 сентября

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

интересное замечание. "Куда возьмут – я там уже был и больше не хочу.". а где он еще был, кроме Зенита в РФПЛ? значит туда не хочет? ок. а куда тогда "Куда я хочу, меня уже не возьмут."??? я даже в догадках потерялся. есть еще одна тайная любовь у него? неужто с детства за Торпедо?)

13:35 26 сентября

счастливчик

shur- став лучшим ассистентом ЕВРО 2012. Такая у нас страна ***** . Поэтому и игроков уровня АСА нет и не будет.

13:26 26 сентября

счастливчик

PELMEN GUBASTIY- он на месте . А вот кто -то действительно выпал.

13:25 26 сентября

Levbereg

Сейчас Российская премьер лига по уровню хуже чем в 2004-2008 годах. Так что, Кайрат мог бы быть и в первой восьмерке.

12:32 26 сентября

PELMEN GUBASTIY

Нееееееееее, ОН не "ушёл"... Это ТЫ выпал из него, причём через отверстие в WC помещении!!!

12:26 26 сентября

shur

Ушел после Евро-2012

12:19 26 сентября

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Материалы других СМИ