02:00 | ДОПИНГ

Алоян провалил допинг-тест на Олимпиаде в Рио?

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Россиянин Миша Алоян сдал положительную допинг-пробу во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Это следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, которая взломала базы данных ВАДА. Имя боксера значится в списке спортсменов, проваливших допинг-тесты в ходе Игр-2016.

Напомним, в Рио Алоян взял серебро в категории до 52 кг. В пробе А атлета, взятой 21 августа, был обнаружен туаминогептан. Ранее боксер заявлял о своем желании выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Всего в списках, опубликованных хакерами, числятся 25 спортсменов из восьми стран мира.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Solace., российская газета написала про нашего, зачем тебе немцы и пр.?

03:48

D102D

Думаю, у него было разрешение на ТИ.

03:11

Solace.

Мне вот интересно СЭ русской СМИ или американское? Там список из 25 спортсменов, а они упоминули только Алояна. Ну да, ещё 10 американских спортсменов, 5 британцев и 5 немцев, это же совсем не интересно.

02:47

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