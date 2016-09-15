Алоян провалил допинг-тест на Олимпиаде в Рио?

Россиянин Миша Алоян сдал положительную допинг-пробу во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Это следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, которая взломала базы данных ВАДА. Имя боксера значится в списке спортсменов, проваливших допинг-тесты в ходе Игр-2016.

Напомним, в Рио Алоян взял серебро в категории до 52 кг. В пробе А атлета, взятой 21 августа, был обнаружен туаминогептан. Ранее боксер заявлял о своем желании выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Всего в списках, опубликованных хакерами, числятся 25 спортсменов из восьми стран мира.