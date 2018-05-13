Виктор Майгуров: "В том, что в России не будет этапов Кубка IBU, нет ничего страшного"

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров прокомментировал отсутствие российских этапов Кубка IBU в календаре сезона-2019/20.

– В том, что в том сезоне не будет этапов Кубка IBU в России, нет ничего страшного, – сказал Майгуров. – Он у нас проходит не чаще, чем раз в четыре года. В ближайшие два сезона его не будет, но в сезонах-2021/21 и -2021/22 в России будут Кубки IBU. В сезоне-2019/20 не будет, потому что в прошедших сезонах мы провели два Кубка IBU. Желающих его проводить вдвое больше, чем самих соревнований. Международный союз биатлонистов ведет работу с целью удовлетворять всех. Кого-то каждый год, кого-то – не каждый. (МИХАИЛ ПОТАПОВ)

В предварительном календаре Кубка IBU-2019/20 значатся Норвегия, Италия (дважды), Австрия, Словакия, Польша, Германия, Эстония и Финляндия.​