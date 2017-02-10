Ольга Зайцева: "Пихлер всегда знал, что я и Глазырина делаем"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в эфире передачи "Все на матч" прокомментировала высказывание бывшего тренера сборной России Вольфганга Пихлера о Екатерине Глазыриной. По словам специалиста, спортсменка его группы тренировалась без его участия в Ижевске и могла нарушить антидопинговые правила без его ведома. Сегодня IBU на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена вынес вердикт временно отстранить Глазырину на время разбирательства.
– Можно снять с Пихлера эту ответственность, – сказала Зайцева. – Он отвечал только за нас. Я не слышала его интервью, что он снимает с себя ответственность и не знает, что я и Глазырина делали. Всегда он контролировал нас и все знал. Может быть, его неправильно перевели. Может быть, он разочарован в этой ситуации. Может быть, хочет понравиться там (в Европе). Вот и идет "поклеп". Нас сейчас обвиняют в применении допинга. Но про меня он не может сказать плохого.
Глазырина временно отстранена от соревнований //
Александр Тихонов: "Отстранение Глазыриной?
А если я скажу, что Трамп принимает мельдоний?"
Птицuk
Вот никого уважения нет к таким терпилам, как Зайцева! Он не мог, неправильно перевели... Ты дура что ли? Пихлер обвиняет российских биатлонисток в употреблении допинга тогда, когда САМ был тренером сборной России! То есть он, будучи ТВОИМ тренером, обвиняет тебя в запрещенных действиях! Это как ещё можно понимать и переводить? Ты же сама жила в Словакии, ты немецкий знаешь так же как Пихлер - возьми и прослушай, что он сказал, или прочитай, если переводу не доверяешь. Почему Пихлер орал про допинг в нашей сборной ДО работы в ней, и теперь орёт, что "принимали", а когда работал в ней и получал миллионы от Прохорова - "ничего не видел и не замечал"? Это как так может быть? Тренер не видит, что происходит с его спортсменкой? Он за дураков всех что ли держит? Ты или трусы надень или крестик сними...
04:17
кубань чемпион
Beard Он наверное и по ночам с вами спал,то-есть втроем,и в туалет де труа посещали. 22:37 10 февраля ____________________________ Борода, ты зачем так ненавидишь Россию? Может тебе "палку не дали" когда выступал? За сборную Виницы.
00:14
gan75
Пихлер громче всех обсирал Королькевича в подобной ситуации. А как самого коснулось, так сразу я не я и корова не моя.
22:55 10 февраля
Beard
Он наверное и по ночам с вами спал,то-есть втроем,и в туалет де труа посещали.
22:37 10 февраля
Петя
Пихлер признает только деньги и желательно БОЛЬШИЕ, ничто другое его не волнует!
21:49 10 февраля
spetrov
Впрочем, зачем вообще его слушать. Он ведь и белорусов обвинял, а потом извинялся?
21:36 10 февраля
spetrov
.
21:30 10 февраля
spetrov
Естественно он был в курсе всего происходящего. Как и любой нормальный тренер. Такие вещи на таком уровне не скроешь. Не было - так и скажи - не было.
21:30 10 февраля