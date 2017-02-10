Александр Тихонов: "Отстранение Глазыриной? А если я скажу, что Трамп принимает мельдоний?"

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов возмущен временным отстранением от соревнований Екатерины Глазыриной. Такой вердикт вынес сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Это полное безобразие! – заявил Тихонов. – Со стороны Макларена, ВАДА, IBU. Ведь нет ни одного юридического документа, который что-то доказывает по поводу Глазыриной. А они отстраняют одного за другим. Нам надо оспаривать! Нельзя отстранять, где причина? Докажите! А так – просто слова…

– Значит, нам надо оспаривать это решение?

– Конечно! Сейчас не вижу никаких оснований отстранять Глазырину. Покажите сначала юридический документ. Почему они это делают на основании доклада… это несерьезно. А если я завтра скажу, что Дональд Трамп принимает мельдоний? Но доказательств я не предъявлю. Что тогда?

– Не очень красиво получится.

– Это полное безобразие. Нам надо бороться.

– Что думаете по поводу ситуации с биатлонистами из Казахстана?

– Это безграмотность доктора. Полнейшая! На этом деле уже попадались много раз. Может быть, там и нет ничего запрещенного. Но сам факт… Вот такие дела.

– Стоит ли ожидать новых "сюрпризов" в отношении наших биатлонистов?

– От господина Бессеберга? Я никогда не верил ему за 45 лет. Знаю его как отче наш. Нужно быть готовыми ко всему и бороться за своих спортсменов. Не верьте ему! У него нет доказательств! (Виталий АЙРАПЕТОВ)