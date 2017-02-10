15:19 | БИАТЛОН

Глазырина временно отстранена от соревнований

Екатерина ГЛАЗЫРИНА. Фото AFP
Екатерина ГЛАЗЫРИНА. Фото AFP
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Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить российскую биатлонистку Екатерину Глазырину на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. Ранее "СЭ" сообщал, что спортсменку в команде на сегодняшнюю спинтерскую гонку чемпионата мира-2017 заменит Ирина Услугина.

"После публикации второй части доклада Макларена 9 декабря IBU создал рабочую группу для изучения  информации и получения данных о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил. Собрав дополнительные сведения и документацию, рабочая группа IBU пришла к заключению временно отстранить спортсменку с учетом нескольких ее допинг-проб, в которых, возможно, содержатся запрещенные вещества. Результат допинг-теста, проводимого РУСАДА, возможно, был подменен", – говорится в пресс-релизе.

Исполнительный комитет сегодня провел заседание, на котором его участники поддержали предложение об отстранении Глазыриной с 10 февраля и до окончательного расследования IBU. Отмечается, что спортсменка и Союз биатлонистов России были проинформированы о временной дисквалификации. Биатлонистке будет предоставлена возможность выступить на предварительном слушании. 

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КОММЕНТАРИИ (36)
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Zlon

ЧМ стал чуточку чище..мелочь (все таки речь о никакущей в этом сезоне глазуриной) но приятно.

19:44

Пух

Исполнительный комитет сегодня провел заседание, на котором его участники поддержали предложение об отстранении Глазыриной с 10 февраля и до окончательного расследования IBU. В случае не подтверждения обвинений Макларен как "джентельмен" должен.....

19:26

Ж и в о й

Хм...

17:47

adamantane'

Увы, никакой презумпцией невиновности изначально и не пахло(

17:04

adamantane'

matvey2000 сначала приняли российскую заявку с Глазыриной, сейчас отстраняют... и на что это похоже? если быть последовательными, то следует дать возможность России дозаявить еще спортсменку, например, Кайшеву... а то с проблемами у Виролайнен мы можем и на эстафету команду не наскребсти... 16:36 _____________Под это, похоже, всё и подводилось... В IBU решили совсем обескровить нашу и без того не очень-то сильную женскую сборную. Дай мужики хоть малейший повод - и там кого-нибудь отстранят, желательно (для европейцев) - конкурентоспособного...

17:03

rusfed 2.0

Отстранена Глазырина, а свинья - Фуркад

16:48

rus_deutsch

Замечу, что с нового года и Шуми с радаров пропала... мню так - она тоже неожиданно заболела...

16:38

matvey2000

сначала приняли российскую заявку с Глазыриной, сейчас отстраняют... и на что это похоже? если быть последовательными, то следует дать возможность России дозаявить еще спортсменку, например, Кайшеву... а то с проблемами у Виролайнен мы можем и на эстафету команду не наскребсти...

16:36

Курдин

интересно что нашли царапины или допинг

16:31

adamantane'

karlikf1 На основе доклада? "Возможно содержится"? Это что за спортивный терроризм! А может ничего не содержится? Почему бы не огтстранить, пусть даже временно, Фуркада, Фийона, Бьёрндалена, Пфайфера, Шемпа, Дальмаер, Коукалову и многих других, по тому основанию, что в их образцах мочи и кала тоже возможно содержится допинг. Временно отстранить, до разборки. 15:49 __________________________Не путай кровь с калом!

16:23

Айртон

Ахахах, тактическая замена.))

16:05

Lars Berger

Нда... Плохо.

16:02

wall

до чего же достали уже эти вечно оправдывающиеся тренеры, чиновники. накосячили - поехал в нарьян-мар работать. но ведь ничего подобного.

15:59

karlikf1

Новоуепинни 15:53 не твоё дело, кого включили в состав! Вот когда тебя назначат главным тренером биатлонной сборной и поставят перед тобой вполне конкретные задачи, тогда и будешь чесать репу "кого включать?".

15:59

Новоуепинни

Понтовались, наплевали на всех и включили всех попавшихся в состав - вот вам ответочка )) Причем еще мягкая, всего лишь никому не упавшая Глазырина ))

15:53

alex1966

sergey.v1968 Не обратил внимание что здесь русофобов со своими коментами развелось немерено ?

15:53

джей

В любой допинг пробе возможно находятся запрещенные вещества !!! ДАВАЙТЕ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ВСЕХ ВРЕМЕННО ОТСТРАНИМ ! Дебилы от спорта !

15:51

karlikf1

На основе доклада? "Возможно содержится"? Это что за спортивный терроризм! А может ничего не содержится? Почему бы не огтстранить, пусть даже временно, Фуркада, Фийона, Бьёрндалена, Пфайфера, Шемпа, Дальмаер, Коукалову и многих других, по тому основанию, что в их образцах мочи и кала тоже возможно содержится допинг. Временно отстранить, до разборки.

15:49

adamantane'

Enich горжусь подчуфаровой. вчера лежала чистая и показала всем свой уровень. браво!!!! 15:44 _________________________Лежала или всё-таки бежала?)

15:46

Новоуепинни

Два члена сборной с кичи тока откинулись, третья под следствием и домашним арестом )) Одних синих набрали ))

15:45

sergey.v1968

Унылый, сходи на ветку про кокс и экстази про футболистов в АПЛ, там оставь коммент, там тоже прячут. Чего же ты тут только вякаешь, русофобка?

15:44

alex1966

А почему не отстранили во время гонки, было-бы круче. Когда же начнут работать наши дядьки из больших кабинетов ?

15:44

Enich

горжусь подчуфаровой. вчера лежала чистая и показала всем свой уровень. браво!!!!

15:44

Весёлый©

"О(фиг)еть (испр.) - прятать ее надо немедленно!" (с) Г. Родченков

15:40

Новоуепинни

Великая сборная продолжает скандалы собирать, гы. Не надо было вообще со своим в калашный ряд лезть

15:40

D102D

СБР тянет на дно всех спортсменов - может, СБР отправить, где раки зимуют.

15:39

King's Bounty IIII

Дайте допинг Чифане !

15:38

RW.irk

"Вот уроды!" (В.Сухоруков. Брат-2) Два месяца вату катать, чтобы предсказуемо за день до старта ЧМ "проголосовать".

15:33

CanagliaVova

Все знали, что Глазырина под ударом

15:33

alex1966

Очередная хрень.

15:33

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Материалы других СМИ