Глазырина временно отстранена от соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить российскую биатлонистку Екатерину Глазырину на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. Ранее "СЭ" сообщал, что спортсменку в команде на сегодняшнюю спинтерскую гонку чемпионата мира-2017 заменит Ирина Услугина.

"После публикации второй части доклада Макларена 9 декабря IBU создал рабочую группу для изучения информации и получения данных о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил. Собрав дополнительные сведения и документацию, рабочая группа IBU пришла к заключению временно отстранить спортсменку с учетом нескольких ее допинг-проб, в которых, возможно, содержатся запрещенные вещества. Результат допинг-теста, проводимого РУСАДА, возможно, был подменен", – говорится в пресс-релизе.

Исполнительный комитет сегодня провел заседание, на котором его участники поддержали предложение об отстранении Глазыриной с 10 февраля и до окончательного расследования IBU. Отмечается, что спортсменка и Союз биатлонистов России были проинформированы о временной дисквалификации. Биатлонистке будет предоставлена возможность выступить на предварительном слушании.