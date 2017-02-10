Глазырина временно отстранена от соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить российскую биатлонистку Екатерину Глазырину на основе данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время, а также до и после Олимпийских игр-2014 в Сочи. Ранее "СЭ" сообщал, что спортсменку в команде на сегодняшнюю спинтерскую гонку чемпионата мира-2017 заменит Ирина Услугина.
"После публикации второй части доклада Макларена 9 декабря IBU создал рабочую группу для изучения информации и получения данных о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил. Собрав дополнительные сведения и документацию, рабочая группа IBU пришла к заключению временно отстранить спортсменку с учетом нескольких ее допинг-проб, в которых, возможно, содержатся запрещенные вещества. Результат допинг-теста, проводимого РУСАДА, возможно, был подменен", – говорится в пресс-релизе.
Исполнительный комитет сегодня провел заседание, на котором его участники поддержали предложение об отстранении Глазыриной с 10 февраля и до окончательного расследования IBU. Отмечается, что спортсменка и Союз биатлонистов России были проинформированы о временной дисквалификации. Биатлонистке будет предоставлена возможность выступить на предварительном слушании.
Zlon
ЧМ стал чуточку чище..мелочь (все таки речь о никакущей в этом сезоне глазуриной) но приятно.
19:44
Пух
Исполнительный комитет сегодня провел заседание, на котором его участники поддержали предложение об отстранении Глазыриной с 10 февраля и до окончательного расследования IBU. В случае не подтверждения обвинений Макларен как "джентельмен" должен.....
19:26
Ж и в о й
Хм...
17:47
adamantane'
Увы, никакой презумпцией невиновности изначально и не пахло(
17:04
adamantane'
matvey2000 сначала приняли российскую заявку с Глазыриной, сейчас отстраняют... и на что это похоже? если быть последовательными, то следует дать возможность России дозаявить еще спортсменку, например, Кайшеву... а то с проблемами у Виролайнен мы можем и на эстафету команду не наскребсти... 16:36 _____________Под это, похоже, всё и подводилось... В IBU решили совсем обескровить нашу и без того не очень-то сильную женскую сборную. Дай мужики хоть малейший повод - и там кого-нибудь отстранят, желательно (для европейцев) - конкурентоспособного...
17:03
rusfed 2.0
Отстранена Глазырина, а свинья - Фуркад
16:48
rus_deutsch
Замечу, что с нового года и Шуми с радаров пропала... мню так - она тоже неожиданно заболела...
16:38
matvey2000
сначала приняли российскую заявку с Глазыриной, сейчас отстраняют... и на что это похоже? если быть последовательными, то следует дать возможность России дозаявить еще спортсменку, например, Кайшеву... а то с проблемами у Виролайнен мы можем и на эстафету команду не наскребсти...
16:36
Курдин
интересно что нашли царапины или допинг
16:31
adamantane'
karlikf1 На основе доклада? "Возможно содержится"? Это что за спортивный терроризм! А может ничего не содержится? Почему бы не огтстранить, пусть даже временно, Фуркада, Фийона, Бьёрндалена, Пфайфера, Шемпа, Дальмаер, Коукалову и многих других, по тому основанию, что в их образцах мочи и кала тоже возможно содержится допинг. Временно отстранить, до разборки. 15:49 __________________________Не путай кровь с калом!
16:23
Айртон
Ахахах, тактическая замена.))
16:05
Lars Berger
Нда... Плохо.
16:02
wall
до чего же достали уже эти вечно оправдывающиеся тренеры, чиновники. накосячили - поехал в нарьян-мар работать. но ведь ничего подобного.
15:59
karlikf1
Новоуепинни 15:53 не твоё дело, кого включили в состав! Вот когда тебя назначат главным тренером биатлонной сборной и поставят перед тобой вполне конкретные задачи, тогда и будешь чесать репу "кого включать?".
15:59
Новоуепинни
Понтовались, наплевали на всех и включили всех попавшихся в состав - вот вам ответочка )) Причем еще мягкая, всего лишь никому не упавшая Глазырина ))
15:53
alex1966
sergey.v1968 Не обратил внимание что здесь русофобов со своими коментами развелось немерено ?
15:53
джей
В любой допинг пробе возможно находятся запрещенные вещества !!! ДАВАЙТЕ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ВСЕХ ВРЕМЕННО ОТСТРАНИМ ! Дебилы от спорта !
15:51
karlikf1
На основе доклада? "Возможно содержится"? Это что за спортивный терроризм! А может ничего не содержится? Почему бы не огтстранить, пусть даже временно, Фуркада, Фийона, Бьёрндалена, Пфайфера, Шемпа, Дальмаер, Коукалову и многих других, по тому основанию, что в их образцах мочи и кала тоже возможно содержится допинг. Временно отстранить, до разборки.
15:49
adamantane'
Enich горжусь подчуфаровой. вчера лежала чистая и показала всем свой уровень. браво!!!! 15:44 _________________________Лежала или всё-таки бежала?)
15:46
Новоуепинни
Два члена сборной с кичи тока откинулись, третья под следствием и домашним арестом )) Одних синих набрали ))
15:45
sergey.v1968
Унылый, сходи на ветку про кокс и экстази про футболистов в АПЛ, там оставь коммент, там тоже прячут. Чего же ты тут только вякаешь, русофобка?
15:44
alex1966
А почему не отстранили во время гонки, было-бы круче. Когда же начнут работать наши дядьки из больших кабинетов ?
15:44
Enich
горжусь подчуфаровой. вчера лежала чистая и показала всем свой уровень. браво!!!!
15:44
Весёлый©
"О(фиг)еть (испр.) - прятать ее надо немедленно!" (с) Г. Родченков
15:40
Новоуепинни
Великая сборная продолжает скандалы собирать, гы. Не надо было вообще со своим в калашный ряд лезть
15:40
D102D
СБР тянет на дно всех спортсменов - может, СБР отправить, где раки зимуют.
15:39
King's Bounty IIII
Дайте допинг Чифане !
15:38
RW.irk
"Вот уроды!" (В.Сухоруков. Брат-2) Два месяца вату катать, чтобы предсказуемо за день до старта ЧМ "проголосовать".
15:33
CanagliaVova
Все знали, что Глазырина под ударом
15:33
alex1966
Очередная хрень.
15:33