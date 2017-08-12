Дарья Клишина: "После серебра ЧМ не спала"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в разговоре со спецкорами "СЭ" в Лондоне Владимиром ИВАНОВЫМ и Натальей МАРЬЯНЧИК подчеркнула, что ей рано расслабляться после серебра чемпионата мира. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, отметила, что прыгала в Англии в свое удовольствие.

– Как вы провели ночь после завоевания медали?

– Как всегда после большого старта тяжело уснуть. Так что я в принципе не спала. Это обычная ситуация, и не важно выиграл ты или проиграл. Организм на подъеме, нельзя просто так взять его и выключить.

– Сейчас эмоции такие же, как вчера, или что-то уже поменялось? Стало обидно, что не выиграли золото?

– Да нет, все осознано. Я ничем не расстраиваюсь, новых поводов для радости тоже не появилось. Эмоции те же, что и вчера. Просто пока нельзя расслабляться – у меня впереди все-таки еще три старта.

– Но главная задача на сезон выполнена, и там уже можно прыгать в удовольствие.

– Здесь я тоже прыгала в удовольствие.

Полностью интервью Клишиной – в ближайшее время в "СЭ"