Димитров в четырехчасовом матче выбыл во втором раунде Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров во втором раунде Australian Open уступил американцу Томми Полу со счетом 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 6:7.

Матч длился 4 часа 19 минут. 18-я ракетка мира сделал 21 эйс, совершил 9 двойных ошибок и выиграл 6 брейк-пойнтов из 15. Американец сделал 11 подач на вылет, 5 раз ошибся на подаче и взял 5 брейков из 16.

В третьем раунде Пол встретится с венгром Мартоном Фучовичем, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера (6:4, 6:4, 6:3).

В другом матче серб Душан Лайович обыграл австралийца Марка Полманса (6:2, 6:4, 6:3).

? UPSET ALERT ?



American @tommypaul1 takes down 18th seed Dimitrov in an epic five-setter, 6-4 7-6(6) 3-6 6-7(3) 7-6(3).



It's the first third round appearance at a slam for Paul.#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/WCmfcxK0Ll — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 6:4, 7:6(8:6), 3:6, 6:7(3:7), 7:6(10:3)

Душан Лайович (Сербия, 24) — Марк Полманс (Австралия, WC) — 6:2, 6:4, 6:3