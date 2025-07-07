Джокович победил Де Минаура и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл Алекса Де Минаура из Австралии в четвертом круге Уимблдона — 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте 3 часа 20 минут.

Джокович 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Де Минаура 1 эйс, 4 «двойных» и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В четвертьфинале 38-летний Джокович сыграет против итальянца Флави Коболли.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 6) — Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — 1:6, 6:4, 6:4, 6:4