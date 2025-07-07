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7 июля 2025, 22:42

Три россиянки вышли в 1/4 финала Уимблдона впервые за 19 лет

Сергей Ярошенко
Мирра Андреева.
Фото AFP

Три российские теннисистки вышли в четвертьфинал Уимблдона впервые с 2006 года.

В 1/4 турнира Мирра Андреева сыграет против швейцарки Белинды Бенчич, Людмила Самсонова встретится с полькой Игой Свентек, а Анастасия Павлюченкова — с американкой Амандой Анисимовой.

В 2006 году в восьмерку лучших вошли Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Елена Дементьева. Тогда в полуфинал прошла только Шарапова, где уступила будущей победительнице турнира француженке Амели Моресмо (3:6, 6:3, 2:6).

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Теннис
Уимблдон
Анастасия Мыскина
Анастасия Павлюченкова
Елена Дементьева
Людмила Самсонова
Мария Шарапова
Мирра Андреева
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