Три россиянки вышли в 1/4 финала Уимблдона впервые за 19 лет

Три российские теннисистки вышли в четвертьфинал Уимблдона впервые с 2006 года.

В 1/4 турнира Мирра Андреева сыграет против швейцарки Белинды Бенчич, Людмила Самсонова встретится с полькой Игой Свентек, а Анастасия Павлюченкова — с американкой Амандой Анисимовой.

В 2006 году в восьмерку лучших вошли Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Елена Дементьева. Тогда в полуфинал прошла только Шарапова, где уступила будущей победительнице турнира француженке Амели Моресмо (3:6, 6:3, 2:6).