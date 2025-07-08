Свентек: «Самсонова может играть очень хорошо. Это будет серьезное испытание»

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Уимблдона против россиянки Людмилы Самсоновой.

«Я знаю, что она может играть очень хорошо. У нас были упорные матчи в прошлом, особенно помню матч в Штутгарте, он был невероятно напряженным. Это теннисистка, которая любит быстрые покрытия, поэтому для меня не стало сюрпризом, что она так хорошо выступает здесь. У нее большой опыт, она побеждала сильных соперниц, это точно будет серьезное испытание», — приводит слова Свентек Punto de Break.

Для россиянки это первый четвертьфинал турнира «Большого шлема» в карьере. Матч против Свентек пройдет 9 июля и начнется не ранее 13.00 мск.