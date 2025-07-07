Мирра Андреева обыграла Наварро и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева победила американку Эмму Наварро в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 17 минут.

На счету Андреевой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7. Наварро не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале 18-летняя россиянка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Эмма Наварро (США, 10) — 6:2, 6:3