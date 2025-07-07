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7 июля 2025, 20:32

Мирра Андреева обыграла Наварро и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Сергей Ярошенко
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева победила американку Эмму Наварро в четвертом круге Уимблдона — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 17 минут.

На счету Андреевой 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7. Наварро не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале 18-летняя россиянка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Мирра Андреева вышла в&nbsp;четвертьфинал Уимблдона-2025.Мирра — рекордсменка Уимблдона. В блестящем стиле вышла в четвертьфинал

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мирра Андреева (Россия, 7) — Эмма Наварро (США, 10) — 6:2, 6:3

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Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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