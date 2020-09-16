Варламов эффектно отпраздновал победу над «Тампой», прокатившись животом по льду
16 сентября 2020, 07:32
«Айлендерс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции в овертайме обыграл «Тампу» со счетом 2:1.
Голкипер нью-йоркцев Семен Варламов эффектно отпраздновал победу команды, прокатившись животом по льду. В пятом матче против «Молний» он отразил 36 бросков и был признан первой звездой матча.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 18 сентября и начнется в 3:00 мск.
Celly of the #StanleyCup Playoffs goes to Semyon Varlamov. ? pic.twitter.com/b1JjgtMP8K— NHL (@NHL) September 16, 2020
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