Варламов эффектно отпраздновал победу над «Тампой», прокатившись животом по льду

«Айлендерс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции в овертайме обыграл «Тампу» со счетом 2:1.

Голкипер нью-йоркцев Семен Варламов эффектно отпраздновал победу команды, прокатившись животом по льду. В пятом матче против «Молний» он отразил 36 бросков и был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 18 сентября и начнется в 3:00 мск.