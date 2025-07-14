Брат Малкина: «Евгений хочет подписать контракт еще на один год с «Питтсбургом»

Денис Малкин, брат нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

«Евгений хочет подписать контракт еще на один год с «Питтсбургом». Он рано начал готовиться к новому сезону. Хотел бы остаться еще на один-два сезона в команде», — сказал «СЭ» Малкин.

Малкин с 2006 года выступает за «Питтсбург». В сезоне-2024/25 38-летний россиянин провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 50 (16+34) очков.