«Монреаль» уступил «Торонто», Романов сделал передачу в дебютном матче

«Торонто» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). Нападающий «Мэйпл Ливз» Вильям Нюландер набрал 3 (2+1) очка.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился голевой передачей. Эта встреча стала для него дебютной в НХЛ.

В составе «Мэйпл Ливз» сыграли российские хоккеисты Илья Михеев и Александр Барабанов, которые провели на льду 13 и 5 минут соответственно, не набрав очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Монреаль» — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Сузуки — 1 (бол., Друэн, Питри), 12:49 — 0:1. Нюландер — 1 (Холл, Таварес), 15:56 — 1:1. Андерсон — 1 (Друэн, Питри), 19:36 — 1:2. Татар — 1 (бол., Романов, Уэбер), 27:20 — 1:3. Нюландер — 2 (бол., Спецца, Хаймэн), 38:00 — 2:3. Таварес — 1 (бол., Марнер, Андерсен), 39:21 — 3:3. Андерсон — 2, 41:03 — 3:4. Веси — 1 (Нюландер), 50:33 — 4:4. Райлли — 1 (Таварес, Мэттьюс), 63:24 — 5:4.

Вратари: Андерсен — Прайс.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 34 (7+14+9+4) — 32 (11+7+12+2).

Наши: Барабанов (5.27/0/0), Михеев (13.43/4/0) — Романов (22.49/3/0).

14 января. Торонто. Scotiabank Arena.