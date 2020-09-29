Пойнт установил клубный рекорд «Тампы» по голам в плей-офф НХЛ

«Тампа» ведет в счете в шестом матче финала Кубка Стэнли против «Далласа». Голом в первом периоде отметился Брэйден Пойнт.

24-летний канадец забросил 14-ю шайбу в этом плей-офф и установил клубный рекорд по голам за один розыгрыш Кубка Стэнли. Ранее рекордсменом был Тайлер Джонсон, который в 2015 году записал на свой счет 13 голов.