НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Пойнт установил клубный рекорд «Тампы» по голам в плей-офф НХЛ

29 сентября 2020, 05:12
29 сентября. Брэйден Пойнт. Фото nhl.com
29 сентября. Брэйден Пойнт. Фото nhl.com
Теги:

«Тампа» ведет в счете в шестом матче финала Кубка Стэнли против «Далласа». Голом в первом периоде отметился Брэйден Пойнт.

24-летний канадец забросил 14-ю шайбу в этом плей-офф и установил клубный рекорд по голам за один розыгрыш Кубка Стэнли. Ранее рекордсменом был Тайлер Джонсон, который в 2015 году записал на свой счет 13 голов.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: «Тампа» — чемпион НХЛ! Кубок Стэнли едет в Россию




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир