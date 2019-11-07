Овечкин и Бэкстрем исполнили фирменную «птицу» Кузнецова во время его интервью
7 ноября 2019, 21:48
«Вашингтон» опубликовал забавное видео в своем Twitter. Евгений Кузнецов давал интервью, а в паре метров от него его партнеры по команде Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем повторяли фирменное празднование Евгения — «птицу».
Come for the Kuzy interview, stay for two ?s doing the Bird ? https://t.co/U8vjHPEtp9 pic.twitter.com/zFhKwJHOIV— Washington Capitals (@Capitals) November 7, 2019
«Вашингтон» с 25 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Завтра, 8 ноября, он сыграет против «Флориды» на выезде.
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