Хет-трик Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Чикаго» и сравнять счет в серии
«Эдмонтон» в матче квалификационном раунде Кубка Стэнли обыграл «Чикаго» со счетом 6:3. Главной звездой встречи стал капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик.
После этой встречи счет в серии до трех побед стал 1-1. В первом матче «Чикаго» одержал победу со счетом 6:4. Следующий матч серии пройдет 6 августа и начнется в 5:30 мск.
НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. Квалификационный раунд. Второй матч
«Эдмонтон» — «Чикаго» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
Голы: Макдэвид — 2 (Нерс, Ньюджент-Хопкинс), 0:19 — 1:0. Макдэвид — 3 (Ньюджент-Хопкинс, Бир), 4:05 — 2:0. Кейн — 1 (Дебринкэт, Куккук), 9:06 — 2:1. Эннис — 1, 21:44 — 3:1. Куккук — 1 (Дебринкэт, Дак), 24:22 — 3:2. Мяяття — 1 (Дак, Кейн), 35:13 — 3:3. Макдэвид — 4 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Чейссон), 37:10 — 4:3. Нил — 2, 47:25 — 5:3. Чейссон — 1, 48:05 — 6:3.
Вратари: Коскинен — Кроуфорд.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 35 (17+9+9) — 26 (9+10+7).
4 августа. Эдмонтон. Rogers Place.
Счет в серии: 1-1