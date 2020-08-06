«Даллас» — «Колорадо»: Наместников забил Худобину
6 августа 2020, 03:36
«Даллас» в матче группового этапа играет с «Колорадо» (0:3, начало третьего периода). На 48-й минуте отличился российский нападающий «лавин» Владислав Наместников. Результативными передачами отметились Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Ворота «звезд» засчитает Антон Худобин.
В 65 матчах регулярного сезона на счету Наместникова 31 (17+14). Он начинал сезон в «Рейнджерс», затем его обменяли в «Оттаву».
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