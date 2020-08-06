«Даллас» в матче группового этапа играет с «Колорадо» (0:3, начало третьего периода). На 48-й минуте отличился российский нападающий «лавин» Владислав Наместников. Результативными передачами отметились Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Ворота «звезд» засчитает Антон Худобин.

Namestnikov cleans up the rebound and the Stars are now down by three after two periods.



DAL 0 — 3 COL // P2 pic.twitter.com/CBlMrEQQvz — Dylan Nadwodny (@dnadders) August 6, 2020

В 65 матчах регулярного сезона на счету Наместникова 31 (17+14). Он начинал сезон в «Рейнджерс», затем его обменяли в «Оттаву».