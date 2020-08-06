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«Даллас» — «Колорадо»: Наместников забил Худобину

6 августа 2020, 03:36
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«Даллас» в матче группового этапа играет с «Колорадо» (0:3, начало третьего периода). На 48-й минуте отличился российский нападающий «лавин» Владислав Наместников. Результативными передачами отметились Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Ворота «звезд» засчитает Антон Худобин.

В 65 матчах регулярного сезона на счету Наместникова 31 (17+14). Он начинал сезон в «Рейнджерс», затем его обменяли в «Оттаву».

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