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Кучеров — в топ-3 Кубка Стэнли по голевым передачам. Больше в одном плей-офф — только у Лемье и Гретцки

29 сентября 2020, 04:43
Никита Кучеров. Фото nhl.com
Никита Кучеров. Фото nhl.com
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в шестом матче финала Кубка Стэнли против «Далласа». Для него это 27-й ассист в этом плей-офф.

Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, кому покорилась эта отметка. В 1991 году Марио Лемье («Питтсбург») сделал 28 передач в плей-офф, а Уэйн Гретцки («Эдмонтон») в 1987-м 29 раз ассистировал партнерам, в 1985-м — 30, а в 1988-м — 31.

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