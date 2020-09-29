Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в шестом матче финала Кубка Стэнли против «Далласа». Для него это 27-й ассист в этом плей-офф.

Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, кому покорилась эта отметка. В 1991 году Марио Лемье («Питтсбург») сделал 28 передач в плей-офф, а Уэйн Гретцки («Эдмонтон») в 1987-м 29 раз ассистировал партнерам, в 1985-м — 30, а в 1988-м — 31.