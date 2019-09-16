Ассоциация игроков поддержала решение НХЛ продлить срок коллективного соглашения

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги продлила на два года действие нынешнего коллективного соглашения. Оно будет действовать до окончания сезона-2021/22, сообщает официальный сайт организации.

Ассоциация игроков решила не начинать переговоры о новом договоре, что могло привести к локауту в 2020 году.

The NHLPA announced today that the Executive Board has declined to reopen the CBA with the NHL following the 2019-20 season. The current CBA remains in effect through the 2021-22 season. The NHLPA advised the League of its decision earlier today. pic.twitter.com/IdZZT9HXL7 — NHLPA (@NHLPA) September 16, 2019

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