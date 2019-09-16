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Ассоциация игроков поддержала решение НХЛ продлить срок коллективного соглашения

16 сентября 2019, 22:17
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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги продлила на два года действие нынешнего коллективного соглашения. Оно будет действовать до окончания сезона-2021/22, сообщает официальный сайт организации.

Ассоциация игроков решила не начинать переговоры о новом договоре, что могло привести к локауту в 2020 году.

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