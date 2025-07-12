«Динамо» разгромило «Локомотив», Окишор и Бабаев оформили по дублю в третьем тайме

«Динамо» одержало крупную победу над «Локомотивом» в товарищеском матче на «РЖД Арене» в Москве — 5:1. В игре было три тайма по 45 минут. По итогам 90 минут со счетом 1:0 вели красно-зеленые, бело-голубые забили все пять мячей в третьей 45-минутке.

У «Динамо» по дублю оформили Виктор Окишор и Ульви Бабаев, еще один гол на счету Муми Нгамале. Автором единственного забитого мяча железнодорожников стал Алексей Батраков.

В сезоне-2024/25 «Динамо» с 56 очками заняло пятое место в РПЛ, а «Локомотив» с 53 баллами стал шестым.

В первом туре нового сезона чемпионата России бело-голубые 18 июля сыграют против «Балтики». Красно-зеленые 19 июля встретятся с «Сочи».