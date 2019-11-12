«Барселона» представила новую форму цветов флага Каталонии
12 ноября 2019, 15:34
«Барселона» на своем официальном сайте представила новую форму. Она выполнена в цветах флага Каталонии.
Производитель формы — компания Nike. Она поступит в продажу 13 ноября в клубных магазинах и 20 ноября на остальных площадках.
Find out all about Bar?a's new kit— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2019
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В комментарии клуб сообщил, что новая экипировка подчеркивает каталонские корни команды, связь с каталонской идентичностью, культурой и ценностями.
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