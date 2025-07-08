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«Реал» близок к договоренности с «Бенфикой» по Каррерасу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Бенфики» Альваро Каррерас близок к переходу в «Реал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мадридцы почти согласовали трансфер 22-летнего испанца. Сделку могут закрыть после завершения клубного чемпионата мира. Сам Каррерас еще в июне договорился с «Реалом» об условиях контракта.

Фланговый защитник в сезоне-2024/25 провел за «Бенфику» 50 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

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