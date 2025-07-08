Представитель Захаряна: «Информация о повреждении не соответствует действительности! Провел две тренировки, все хорошо»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал «СЭ» информацию о повреждении футболиста.

Ранее испанская Mundo Deportivo сообщила, что 22-летний россиянин из-за болевых ощущений досрочно покинул тренировку команды 8 июля.

«Откуда взяли информацию о повреждении? Арсен планово закончил тренировку раньше. Никаких повреждений, ничего нет. Сегодня он провел две тренировки, все хорошо. Тренируется и готовится дальше к предстоящей игре — 18-го числа проводят товарищескую встречу. Информация о повреждении не соответствует действительности», — сказал Голубин «СЭ».

Из-за повреждений Захарян пропустил большую часть сезона-2024/25. Он провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.