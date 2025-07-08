Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

8 июля, 17:38

Представитель Захаряна: «Информация о повреждении не соответствует действительности! Провел две тренировки, все хорошо»

Артем Бухаев
Корреспондент

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал «СЭ» информацию о повреждении футболиста.

Ранее испанская Mundo Deportivo сообщила, что 22-летний россиянин из-за болевых ощущений досрочно покинул тренировку команды 8 июля.

«Откуда взяли информацию о повреждении? Арсен планово закончил тренировку раньше. Никаких повреждений, ничего нет. Сегодня он провел две тренировки, все хорошо. Тренируется и готовится дальше к предстоящей игре — 18-го числа проводят товарищескую встречу. Информация о повреждении не соответствует действительности», — сказал Голубин «СЭ».

Из-за повреждений Захарян пропустил большую часть сезона-2024/25. Он провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Читайте также
«Шанхай Дрэгонс» одержал пять побед в последних шести матчах
Кто и за что получил Нобелевскую премию в этом году. Разбор
Путин указал на большой госдолг Ульяновской области
Россиянка в паре с украинкой выиграла турнир ITF в США
Захарова назвала нацизмом действия Латвии по отношению к гражданам РФ
Максименко превращается в проблему «Спартака»: лидер антирейтингов, подписание контракта откладывается. Что происходит вокруг вратаря красно-белых
Популярное видео
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
В «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о непопадании Захаряна в окончательный список сборной России
Захарян готовится к матчу 1-го тура ла лиги против «Валенсии»
Захарян пропустит товарищеские матчи «Реал Сосьедад» с «Осасуной» и «Ренном»
Брат Захаряна — о досрочном уходе Арсена с тренировки: «У него отдельный план подготовки, плавно подводят к команде»
Захарян из-за болевых ощущений досрочно покинул тренировку «Реал Сосьедад»
Сафонов выиграл все, Слуцкий идет за золотом, у Захаряна проблемы со здоровьем. Итоги сезона российских легионеров
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Bibigon2020

    две тренировки за последние два года?

    08.07.2025

  • hottie

    Провел 2 тренировки и не уехал после этого в больничку - это уже сенсация.

    08.07.2025

  • тихоновнавсегда

    Брат,представитель уже опровергли!Ждем папу,маму,дядю,бабу Клаву с лавочки и булочника с базы "Сосьедада.."

    08.07.2025

  • это же надо-целых две тренеровки провел,две-с ума сойти!!! вы там его ненапрягайте сильно-не ровен час рассыплется...

    08.07.2025

    • Брат Захаряна — о досрочном уходе Арсена с тренировки: «У него отдельный план подготовки, плавно подводят к команде»

    «Реал» продаст Обрадора в «Бенфику»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 8 7 0 1 19-9 21
    2
    		 Барселона 8 6 1 1 22-9 19
    3
    		 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
    4
    		 Бетис 8 4 3 1 13-8 15
    5
    		 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
    6
    		 Эльче 8 3 4 1 11-9 13
    7
    		 Атлетико 8 3 4 1 15-10 13
    8
    		 Севилья 8 4 1 3 15-11 13
    9
    		 Эспаньол 8 3 3 2 11-11 12
    10
    		 Алавес 8 3 2 3 9-8 11
    11
    		 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
    12
    		 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
    13
    		 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
    14
    		 Р. Вальекано 8 2 2 4 8-10 8
    15
    		 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
    16
    		 Сельта 8 0 6 2 7-10 6
    17
    		 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
    18
    		 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
    19
    		 Р. Сосьедад 8 1 2 5 7-12 5
    20
    		 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    17.10 22:00 Овьедо – Эспаньол - : -
    18.10 15:00 Севилья – Мальорка - : -
    18.10 17:15 Барселона – Жирона - : -
    18.10 19:30 Вильярреал – Бетис - : -
    18.10 22:00 Атлетико – Осасуна - : -
    19.10 15:00 Эльче – Атлетик - : -
    19.10 17:15 Сельта – Р. Сосьедад - : -
    19.10 19:30 Леванте – Р. Вальекано - : -
    19.10 22:00 Хетафе – Реал - : -
    20.10 22:00 Алавес – Валенсия - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 9
    Хулиан Альварес
    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Карл Этта Эйонг
    Карл Этта Эйонг

    Леванте

    		 5
    П
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 5
    Рубен Варгас
    Рубен Варгас

    Севилья

    		 4
    Винисиус Жуниор
    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    И К Ж
    Серхио Камельо
    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Федерико Виньяс
    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 6 1 2
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 6 1 2
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости