«Милан» представил новую форму в честь 120-летия клуба

«Милан» выпустил новую форму в честь юбилея клуба. Фото опубликовано в Twitter Bleacher Report. Новый комплект экипировки посвящен 120-летию россонери.

AC Milan have released a new home kit to celebrate turning 120 years old ??? pic.twitter.com/UeodCrCHYd — B/R Football (@brfootball) December 2, 2019

В этом году клубу исполняется 120 лет. Это отображено в цифре 120 под эмблемой клуба. На спине также указан год основания клуба и нынешний год.

«Милан» — 18-кратный чемпион Италии. Семь раз команда выигрывала Кубок/Лигу чемпионов.

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