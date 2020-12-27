Криштиану Роналду — лучший футболист столетия по версии Globe Soccer Awards
27 декабря 2020, 19:05
На церемонии Globe Soccer Awards нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил премию как футболист столетия.
35-летний Роналду за свою карьеру выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии, многократно становился обладателем Кубков и Суперкубков стран. У него пять побед в Лиге чемпионов.
Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года.
Ранее лучшим тренером и командой столетия были признаны Хосеп Гвардиола и «Реал».
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