На церемонии Globe Soccer Awards нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил премию как футболист столетия.

35-летний Роналду за свою карьеру выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии, многократно становился обладателем Кубков и Суперкубков стран. У него пять побед в Лиге чемпионов.

Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года.

Ранее лучшим тренером и командой столетия были признаны Хосеп Гвардиола и «Реал».