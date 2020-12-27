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Гвардьола и «Реал» — лучшие тренер и команда столетия по версии Globe Soccer Awards

Хосеп Гвардьола. Фото Twitter
Хосеп Гвардьола. Фото Twitter
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На церемонии Globe Soccer Awards главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола получил премию как тренер столетия. Клубом столетия признали мадридский «Реал».

49-летний Гвардьола ранее также тренировал «Барселону», «Барселону-Б» и «Баварию». В качестве тренера он трижды выиграл чемпионаты Испании и Германии, дважды становился чемпионом Англии, два раза выиграл Лигу чемпионов, трижды — клубный чемпионат мира. «Реал» в ХХI веке пять раз выиграл Лигу чемпионов и семь раз — чемпионат Испании.

Церемония Globe Soccer Awards проходит сегодня в Дубае (ОАЭ).

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